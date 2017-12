Elsa ande Saajvoe rajo 2 kotor

2. O lil

Bahtalo djes! Loshav ke inke san amenca! Phares si te mukhel pe kado than na? Me sim o parno kraj Saajvoe, thaj ande paluno kotor ande amari historia birisardan te pindjaren a Elsa Laula khaj dikhlas sar lako dat thaj lako pral o Mattias tasile ando paji thaj varisar jutisarde ande muro rajo. Atunchi dem la jekh misia. Te skrij jekh lil. Te birija voj kodo te kerel dav la lake dades thaj lake prales. Akanak kana das andre ande historia bishavav me vorta a Elsa mura magiasa opral pa paji.

Zhi pun e Elsa lel sama so lasa kerel pe, lel voj sama ke o paji krujal late kiral, bare bubli huran pasha late, sar te beshlov ande jekh bari piri, kusa kirado paji.

Voj chi acharel chachimsa so lasa kerel pe feri lel sam asar voj hural opre thaj hirtelen del voj opral pa paji.

Voj acharel pe sar jekh khindo kotor thaj hasal khatar o paji.

"So kerdas pe kate chachimasa" pushel pe e Elsa pestar, voj beshel po kishaj angla paji. Anglunes ghindoj voj ke sa kado sas jekh suno, feri chi achardjiol sar jekh suno.

Uni bajura si za chache sar te avilov kodo jekh suno.

Elsa lel te khidel e patra anda bal thaj te strangol e bal thaj del pe sa kodi sekunda ke mishtoj ke o kham phabarel avral, te birin lake ghada te shutcion. Vorta atunchi, kana kamlas te aceptulij ke sa kado sas feri jekh suno. Pa papina koronenca po shero, thaj pa jekh rajo tela paji dikhel voj vorta kodo zeleno karandashi.

Kodo so o kraj-Saajvoe das la te skrij jekh lil.

"Apol chachoj o parno kraj - Saajvoe!" phenel e Elsa zurales thaj dikhel holjasa pe kodo jezhoro. "No ja, feri te lav man te skrij kado lil. Aehtjie thaj o Mattias si te aven khere, dav muri vorba pe kodo!"

Sar phirel e Elsa peske po drom khere ghindoj voj peske ke o parno kraj anda Saajvoje rajo das la jekh lokho misia. Ke voj si e maj lashi ande peski klasa te skrij thaj vi te ginavel, e sikavni anda klasa phendas butivar ke e Elsa trobusardov te nakhel uche skoli.

Jekh djes manglas la laki sikavni te skrij e Elsa jekh lil khaj e Krajaskina ando Stockholm thaj te mangel latar love te birij e Elsa te studiolij thaj te kerel buchi ande bolnica. Elsake sas kodo interesno thaj vov delas pe ghindo save argumentura te skrij ande pesko lil khaj e krajaskina te birij e krajaskina te bishavel lake love.



"Nashtik te avel maj phares te skrij pe jekh lil khaj o kraj sar khaj jekh krajaskina" phenel e Elsa kana voj aresel khaj lengo kheroro ande Kanaan. "Dostaj feri te skrij variso godjaver."

Thaj kodole vorbenca lel voj avri o karandashi thaj lel avri paperoshi thaj lel te skrij thaj te ginavel sako vorba po glaso kana voj lel te skrij o lil.

"Hiresha kraja", skrij voj. "Jekh familja khaj naj intrego, si jekh bibahtali, brigaki familja. Anda kodo naj shukares te mukhel pe shavores te barol opre bi dadesko.

Djanav ke san jekh zurales godjaver mursh, thaj anda kodo achares kado vi tu. Thaj vi kade musaj me te skrij kado lil te des palpale mure dades thaj mure prales.

Trobuj te achares, ke bilengo si amaro kher zurales shushio, thaj chi sosko shavoro chi trobijas te barol bi dadesko …"

Pala but chasura agorij voj pesko skiripe.

"Kade de! Kodo nas pharo! Tehara si te huchav ande kodo jezhoro thaj si te usij tele khaj kodo parno kraj ande lesko Saajvoe-rajo, thaj anav khere mure dades thaj e Mattiasos!" ghindoj e Elsa peske.

Voj acharel pe barikani anda pesko lil. Kamlov chachimasa aba akanak te nashel khaj o jezhoro, feri varisar acharel voj ke voj trobuj te pehenij anglunes.

Kana e Elsa ushtsiel acharel voj ke la si perdo zor. Sigo uravel pe thaj shiol o lil ande pesko gono. Lel pe peste pesko zubuno khaj maj dur sas ekcera khindo.

"Jaj, ke shill si!" tsipij voj zurales thaj nashel maj dur, ghindosa ke vi kade si te huchel andre ande kodo melalo paji.

Nashimasa acharel voj sar o gono malavel la ande dume thaj voj lel te djilabel peske jojk thaj acharel pe zurales zurali thaj acharel ke kado djes si lako djes.

Sar nashel del pe voj ghindo ke voj si fajme e angluni khaj keladas e parne krajes anda Saajvoe kade sigo.

Feri variso naj sar khaj trobuj kana voj areslas pasha paji. Ke vi te si milaj avral si o intrego jezhoro pahome thaj sa si jekh baro lodo. Kasavo thuloj o paho ke e Elsa chi birij te paravel les, kodo so mezijas kade bahtales de duj minutsi kodolestar mezij hirtelen ke kanchi chi djala avri kadale lilesa.

"Keladas man kodo ruto kraj!" phenel e Elsa brigasa, thaj vazdel opre o maj baro bar thaj shudel les ando kodo pahome paji. Feri kanchi chi kerdjiol pe. Kana o bar malavel ando paho malavel o bar thaj hural ande kaver righ thaj e Elsa lel te rovel.

E Elsa shunel sar jekh bari chirikli ficoli pala lake dume thaj kado si lake ekcera chudno. Ke kodi chirikli chi hural thaj inke maj chudnoj kana voj dikhel ke e chirikli si opre pe jekh bari kopachi. Thaj atunchi maladas la o ghindo ke o parno kraj anda Saajvoe avilas e paluni data sar jekh papin. Voj ushtiel opre pe pundre thaj djal karing o vesh te arakhel a bara chirikla.

Maj feder si kodo te djal ando vesh thaj te rodel sar te beshel angla jekh pahome jezhoro.

Chi nakhel but vrama zhi pun e Elsa arakhel kodola chirikla. E bari kali chirikli beshlas opre pe jekh baro bar, thaj e Elsa acharel, ke variso chudnoj kadale chiriklasa.

"Kam djanes sar te aresav khaj o parno kraj ande Saajvoe-rajo…" phenel e Elsa buzhangles, thaj vorta sar si te astarel a chirikla, putrel e chirikli pesko muj thaj djilabel.

"Vålå, vålå, gierkie oksedh lea, vålå vålå, o bar angla tute si chiro vudar!"

Elsa acharel ke loshajvel khatar e djili thaj djal zurale pasonca karing o bar te zumavel te lel pe andre po dujto ande Saajvoe rajo.

Feri o bar chi putrel chi sosko vudar, sar khaj e Elsa ghindojas ke kerla, hirtelen acharel e Elsa sar voj tsinjol thaj del varisar andre ande kodo shudro bar. Kado si ekcera daravno thaj vi melalo. Sar te peres andre ande chick, thaj tela sa kodi vrama randel o bar laki pofa thaj vi dukhavel lako stungo piko... Pala jekh skurto vrama khaj achardjiolas sar 100 bersh aresel voj pe jekh drom.

Thaj vorta sar ghindojas, areslas voj po dujto ande Saajvoe-rajo, ke opral pa late birij voj te dikhel o paho khaj si opral pa paji.

"Juuj, areslan aba palpale" phenel jekh glaso pa Elsaki stungo righ, thaj kana voj boldel pe dikhel voj e parne krajes sar vov beshel pe jekh bucuma angla jekh tsini jagori.

"Jo, thaj andem vi chiro lil khaj manglan mandar" phenel e Elsa. Voj daral feri chi kamel te sikavel peski dar thaj lel jekh paso angla peste te sikavel ke voj naj daravni thaj lel avri o lil. "Pacav ked osta avla kado lil."

"Chachimasa, tume khaj san sami tume mindik sanas lashie te skrin lila. Te si kade ke varikon sas nasul karing tumende. Na bister kodo kana avesa maj phuri, Elsa, dikhesa ke skrisa but maj but lila ande chiro trajo maj angle", phenel o parno kraj anda Saajvoe-rajo kana vov ginavel o lil khaj e Elsa leske skirisardas.

Kana das gata kusa o ginajipe dikhlas vov pe Elsa thaj lesko muj asalas.

"Musaj te phenav ke chachimasa skirisardan o lil mishto", phendas vov. "Kade mishto skirisardan ke fajma mukhav tut te dikhes chire prales thaj chire dades. Von beshen vorta pala kadi tserha".