Elsa ando Saajvoe rajo 3 kotor

3. Pale khetanes

Bööresth! Jaj ke mishtoj! Maj dur san amenca ande parne krajesko Saajvoe-rajo. Muro rajo.

Fajma kames te djanes sar djal amara amljake a Elsa Laulake? Ande paluno kotor skirisardas e Elsa jekh lungo lil mange. O lil sas pa chavoresko chachipe te avel khetanes peska familjasa, thaj te na aven uni manush shudine kaverendar.

Voj musajsas te arakhel jekh kaver vudar kadi data te aresel ande muro rajo thaj kodo kerdas voj kana voj nakhlas perdal jekh mysticno bar, khaj sas lishime khatar e bari kali chirikli. Kana aresena ande paramichia akanak aresena kote kana e Elsa vorta dikhel peske dades.

"Aehtjie!" tsipij e Elsa loshasa, thaj lel te nashel karing pesko dat khaj beshel ande jekh tserha ande parne krajesko Saajvoe-rajo. Sar mindik te beshlov kote.

Sar te djanglov ke o lil khaj e Elsa skirja avla dosta lashio. Pasha leste tordjiol o Mattias.

"Jaj ke mishtoj, ke tume san kate! Chi acharen sar mange sas shusho bi tumaro. Me thaj e tjidtjie, thaj vi e mama!" phenel e Elsa bara loshasa thaj e vorbi huran anda lako muj. Aba chi acharel e dukh ando vast kana kikidel peske dades, voj loshal kade zurales ke soha chi kamel te mukhel peske dades.

Pala jekh lungo vrama kikidimasa phenel o Mattias khaj e Elsa ke vov kamel te sikavel lake e parne krajesko Saajvoe-rajo, thaj o tata phenel ke kodo si jekh lashio ghindo.

"Zurales shukares si kate", phenel o Mattias thaj sikavel e najesa karing e plaja thaj o len khaj si angla lende.

Pe phuv baron parne luludjia thaj e bahovinja pashliov pe bara. Kate birisardov e cherbura te nashen ande slobodia thaj te han pe chale sako djes.

Elsa khaj si sikli e cherbonca arakhel sigo e parne krajeske cherbura ande Saajvoe-rajo.



"Dikhen sa parnej! Sako jekh cherbo si parno, Mattias!", phenel e Elsa. "E parne krajeske cherbura musaj te aven e maj bahtale cherbura ande ljuma".



Elsako dat kerel anda shero thaj harundel peski falka.

"Chaches Elsa, but bajura si zurales lashie kate, vi te sam zurales dur keral. O parno kraj phendas ke dela amen unien anda kadal cherbon, feri te inkrov amen pe amari righ thaj te na diljaras les", phenel e Elsako dat.

"Me aba dem anav mure cherbos", phenel o Mattias loshasa, thaj e Elsa musaj te serel sostar voj kote avilas. Laki dej thaj lake kaver pral djukaren pe lende khere.



"Aehtjie, O parno kraj ande Saajvoe-rajo phendas ke tume aba shaj te aven khere akanak", phenel e Elsa. "Tume trobun amen khere. phares si amenge bi tumaro."

Lako dat dikhel brigasa pe late. Mattias, khaj vorta las te nashel karing e cherbura ashavel te nashel, thaj boldel pe lende. Vi vov dikhel pe late jakhenca khaj sikaven ke vov chi pachal ande late.

"Elsa, pachas chachimasa ande kodo? O parno kraj anda Saajvoe-rajo si pindjardo ke pharoj thaj chi inkrel mindik peski vorba. Nashtik te aves za brigaki te na mukhela amen te djas khere adjes." Tatasko glaso si khino, thaj e Elsa chi djanel so te phenel leske palpale.

"Chak vov si o kraj, jekh kraj musaj te inkrel peski vorba, na?" pushel e Elsa.

"No… jo…" phenel lako dat. "Jekh kraj trobusardov te inkrel peski vorba. Thaj tu djanes kodo , ke univar naj dosta feri te skrij pe jekh lil, thaj te djukarel pe ke o kraj avla thaj zhutija."

Tela kodi vrama so o tata vorbijas keradas o Mattias jekh jagh, thaj e Elsa thaj o lengo dat beshen kote pasha leste.

"Sar te na avel, katej maj feder, kana si o ivend, ke e cherbura birina te chaljion kate." phenel hirtelen o Mattias. Lengo dat thaj e Elsa dikhen pe leste thaj keren anda shero ke kadej.

"Chachimasa si o Saajvoe rajo jekh lashio than e cherbonge thaj kodolenge so len sama pala lende, thaj e maj lashi djela si kodo ke vi te chi birisaras te mukhas kado than bi krajeski permisia, si kado than chachimasa jekh rajo pasha e temlica ande Umeå." Tatasko hango si pharo kana vov vorbij pa Umeå. Na durmut kodolestar dosharnas les kaver Sami ke vov butobi chordas lenge cherbura.

Elsa serel mishto kodo djes kana e policia dine andre ande lengo kher thaj line lake dades. Beshlas jekh intrego bersh thaj e familja trajias chorimasa thaj univar chin anas len so te han kodo jivend.

"Dostaj, na vorbin pa Umeå!" phenel e Elsa. "Na vorbin pa kodo kana sam khetanes. Chi birij te ghindoj pa kodi vrama". Mattias kerel anda shero thaj von lenas avri o habe anda trasta khaj sas pe Mattiaski trasta.

"Akanak trobusaras te has", phenel o Mattias, thaj lel te shingrel anda o shutjardo mas.

"Jo, thaj pala kodo tradas amenge khere!" phenel e Elsa loshasa.



Kodi rachi beshlas e Elsa, Mattias thaj lengo dat lungo vrama angla jagh thaj vorbin jekh kaveresa,

thaj hirtelen nakhlas e vrama 2 pe rachiate. Elsa del pe ghindo ke puznoj thaj ke trobunas aba te djan peske khere, feri zhi pun voj ushpeji te ushjel opre tordjiol kode pasha lende o parno kraj.

"Ke mishtoj tumenge kate, si tumen ekcera kava vi mange" phenel o parno kraj, feri ande lesko hango achardjiol pe ke vov kamel variso kaver.

"Elsa, chachimasa chalilas man chiro lil" phenel o kraj, "feri me kamav variso maj but tutar, zhi pun birij te mukhav chire prales thaj chire dades tusa khere ".

Elsa dikhel chudasa po parno kraj, thaj zhi pun voj ushpeji te putrel pesko muj te phenel variso, vazdel o kraj pesko vast, te na vorbij e Elsa.

"Kodo kon pucharel pe ande peske buchia chi agorij butivar intrego buchi", phenel o kraj,

"Thaj anda kodo ke tuke gelas kade lokho te skris kado lil, si te dav tut jekh nevi misia te keres. Jekh kasavi phari sar kana phirel pe mashkar duj planeti."

"Chak dan chiri vorba!" tsipij e Elsa thaj dikhel holjasa po parno kraj anda Saajvoe-rajo.

"hm, me sim o kraj- thaj birij te paruvav muro ghindo kana me kamav thaj akanak kamav te skris mange jekh intrego kevnia, jekh kevnia khaj birij te ushtiavel anda lindri. Djatar thaj si te aves palpale angla dujto kurko ke te na avilan, chi dikhesa soha chire prales thaj chire dades!"

Thaj kana o parno kraj anda Saajvoe-rajo phandavel pesko muj lel intrego lesko rajo te boldel pe zurales sigo. Sa e kolorura thaj sa e formi bolden pe khetanes, thaj e Elsa lel te hural opre karing o cheri khaj chachimasa si o jezhoro.

Kana e Elsa puterdas peske jakha pashliolas voj korkori pasha o jezhoro, thaj kote usijas e bari kali chiriklori, thaj e Elsa rovel.

"Aehtjie, Mattias. Na daran, pa na buteste dikhasam amen", phenel voj rojimasa. "O parno kraj chi njerija manca! dav tumen muri vorba"