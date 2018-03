Sako shtarto membro convictovano anda violencia

O resultato katar e kartografia sikhadas ke sako dujto manush ande organizacia si convictovano anda violentni kriminalitetura.

Nordiska motståndsrörelsen, vaj NMR sar kaj si pindjardi si jek nazisticno organizacia kaj si inkherdi maj zurales katar e antisemiticno ideologia pa jek zidovisko lumaki konspiracia.

O Shvedisko Radio kherde jek kartografia thela pherdo shon po Nordiska motståndsrörelsen. Ando resultato sikhadzilas ke 178 djene ando Shvedo sas le maj aktivni ande organizacia thela 2017-bersh, thaj kado si sar exemplo pa manush kaj line udzalo te den avri lila vaj ke phirde ande uniformi pe demonstraciji.

E mashkarutne bersh pe manush vaj mursh ande kartografia si cirka 30-bersh. O maj phuro sas 71-bershengo thaj o maj terno 16-bershengo.

Mashkar e manush pe lista kherdini katara o Shvedisko Radio si majbut sar sako dujto individo convictovano anda kriminaliteto, maj thele sako shtarto anda violentno kriminaliteto, sar ke mudarde manushes vaj ke zurales marde vaj dukhade manushes.

O Esa Henrik Holappa, si phurano sherutno ando finisko NMR thaj sas jek kotor anda maj uchi ranga, thaj kade phenel vov.

- Kodol kaj kherel violentni actura si dikhle sar hjältar vaj herosm ke kherde jek aktia ando maripe. E organizacia chi acharen ke violencia si vareso chorres, phenel o O Esa Henrik Holappa, phurano sherutno ando finisko NMR.

Representantura anda Nordiska motståndsrörelsen chi kamenas teden jek intervjucia. Ferik ke o Svedishko Radio kherde intervjuciji manushensa kaj so mukhle e organizacia.

O Martin Karlsson ghelas avri anda NMR ando 2016-bersh. Ferik ke pala ke mukhlas la organizacia sar vov sikhado sar jek hohavno manush katar e organizacia, thaj vi lel jek rizika kana vorbij la mediasa.

- Manush kaj mukhen e organizacia si bikinde manush, thaj kado si leto, te san bikindo atunchi site aves inkherdo kade. Me sim phurano membro thaj mindik avov jek phurano membro ande lenge jakha, te kherdzola vareso, atunchi kherdzola. Ferik ke me shaj phenav ke te djala jek maj cera manush ande jek nazisticno organizacia vaj te mukhela jek manush majbut jek kasavi organizacia anda kode ke me ghelem avri, atunchi avla mange varto, phenel o Martin Karlsson.

Ande kartografia kherdini katar o Shvedisko Radio sas dikhlo ke majbut aktivni membrura ando NMR si ando Västra Götaland, po dujto than avel o Skåne thaj o Stockholm. Thaj jek kaver importantno regiona si e Dalarna, kaj majbut anda le sherutne ande organizacia trajin.

O Esa Henrik Holappa jekzeno trajias ande Dalarna thela but bersh thaj sas ginado ando Shvedo sar jek anda le maj uche membrura ande organizacia. Adjes si vov dikhlo katar o NMR sar jek vrogo vaj dushmano karing lende.

- Phenen ke sim bikindo, hohavno thaj ke bikindem muri rasa. Von si le nadzea ke avla o djes ke shaj dena po agor manushensa kaj so bikinde e organizaica. Chi djanav pa varesave konkretni planura te mudaren man adjes, ferik ke kado shaj pharudzol akarsosko djes, phenel o Esa Henrik Holappa.