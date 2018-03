E manush vorbin ando krisi so dikhlje ando teror atako

Sas vi but rom kaj sas kote po than vorta kodi vrama kana kerdjilas pe kado attako, thaj o Radio Romano birisardasas varisar atonchi, iva ke pharo sas ke le linji sas sa zajenti vaj upptagna te hushilel trine zenen kaj sas kote po than, djas shunas lengi historia kaj so pende amnege ando Radio Romano 7 april ando 2017 bersh.