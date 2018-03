Sar dikhen le rom phej romani media

Adjes 16 bers nakhlas de khatar o Radio Romano las peske sändningar ando Svedcko Radio.

Anglunes o Radio Romano zalas jekh dopas chaso jokhvar ande jekh kurko, ande savo vazdelaspe so ando Svedo perlaspe phej romane pusimata. Pala jekh vrema o dopas chaso gelas perdal phe jekh caso programo.

Cafe Romano sas amaro dujto programo khaj shaj sunnas le rom "vi kodo so kamenas thaj vi kodo so chi kamenas the sunen".

Adjes o Radio romano si jekh nevimasko, aktualitetosko programo savo shaj shunelpe sako djes jekh dopas chaso, parastune zal la musikako programmo.

O gindo amende gelas soj kodo so le manusha zanen pa o Radio Romano thaj so kodo so von kamnas the shunen, thaj soj lenge i journalistika.

The kerelpe butji phe o radio shaj avel jekh star job, de vi site kamelpe i juornalisticko butji. Savi zal bare stresossa, jekh journalisto mindig site rodel pala nevimata thaj site rakhel o drom phe jekh obijektivno rig the del pesko reportasi, nastig xutjilel pasa chi soski rig.

The kerelpe intervju le manushenca pasa kodo trubujpe jekh teknika thaj skolako sitjarimo. Ando Malmö Svedicko Radio avile shavora phe o studie besök the dikhen sar o Radio Romano kerel butji.

Le shavorenge sas but intresanto the dikhen sar ando radio kerelpe butji ame gelam vi the pusas savoren khon nas ande ando radio. O David chi mangel the avel journalisto.