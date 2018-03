So majbut manush mangen skuldsanering

54 procenti majbut manush ando 2017 bersh, dine opre pe applikacia te hasajven lenge undzilimata anda Kronofogden sar o bersh angla kodo, ferik ke na mindik si kadi processa kado letko.

Kade phenel o Per Sigander, Budget- thaj skuldrådgivare ando Rinkeby-Kista Stadsdelsförvaltning.

- Mangen tutar dosta but, kado si jek blanketo kaj o manush site skirij avri, ferik ke musajij te avel mishto skirime, thaj kado shaj avel phares sar te kheres e formulacia, ke ande aplikacia si te skirij o manush sar phelas ando undzilipe, so kherdzilas pe, so kherdem me te dav po agor ande situacia, thaj kana chi zanes so o zakono mangel shaj avel phares te skiris avri jek kasavi aplikacia, phenel o Per Sigander, Budget- thaj skuldrådgivare ando Rinkeby-Kista Stadsdelsförvaltning.

Totalnie si 418.000 shvedanon undzilimata kaj khetane khiden jek summa pe 78,7 miliardura koroni ando kronofodgen. Jek summa kaj shaj avel comperovano kusa shvedisko budgeto pe defencia kaj si 48,8 miliardura koroni.

Anda kadal intregi manush kaj si le skulder vaj undzilimata rhode opral e 19 000 djene skuldsanering vaj te uzon katar peske undzilimata ando 2017-bersh,

jek anda lende kaj so rhodas skuldsanering si e romnji e Lidia Dolinska, thaj kade voj kherdas, phenlas amenge kado kana ame anda Radio Romano kherdam lasa jek intervjucia.

Jek skuldsanering shaj sako jek manush rhodel kaj so si les vaj la undzilimata ando Kronofogden thaj znachij ke o manush pochinel jek kotor anda undzilimata thela pari bersh. Pala kode naj musaj te pochines, ke o departemento reglulij so ashel anda summa. Kana o skuldsanering si gata hasajven e undzilimata kaj sas ginade ando skuldsanering thaj o gindo si te avel o manush uzo bi undzulimatongo.

Ferik ke so mangen tutar te shaj nakhel tuke jek skuldsanering? O Per Sigander majdur.

O angluno si te avel tut kontrola pe chiri ekonomia, le undzilimata te avel vareso kaj aba naj jek kotor anda chiro trajo, te sikhaves ke si te jek ekonomia kaj mukhel pe kodo te pochines chire rati, phenel o Per Sigander, Budget- thaj skuldrådgivare majdur.

E romnji e Lidia Dolinska, phenel ke zurales phares sas lake kana sas la undzilimata ando Kronofogden, ke kodo shuvelas jek bari limita po manush. Ferik ke adjes pala o skuldsanering, kaveres mezij o trajo.

O manush birij te rhodel skuldsanering kaj o Kronofogden ande lengo offico vaj pa lengo internetosko serviso pa jek applikacia, thaj o departemento dikhen pherdal e aplikacia zipon den tut atveto palpale. Numa o Per Sigander phenel ke maj letkoj te zas ande komuna thaj te mukhes jek budget- thaj skuldrådgivare te dikhel pe chiri situacia anglunes.

- Te mukhesa jek budget- thaj skuldrådgivare te dikhel pherdal chiri situacia, thaj te phenla kodo manush ke si tu jek lashi chansa te nakhel tuke skuldsanering, atunchi si chiri chansa zurales lashi. Atunchi den tu jek pochinimasko plano, intregi chire undzilimata zan palpale kaj kodol kaj mangle le thaj lenge pochines pala plano. Shaj avel eksera phares anglunes, ferik ke ame zutisaras kado te avel maj letko, phenlas o Per Sigander, Budget- thaj skuldrådgivare ando Rinkeby-Kista Stadsdelsförvaltning.