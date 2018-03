Kamen te vasden zanglipe pa rom ande shkoli

Kade phenlas e Helena Lundgren anda Skolverket amenge ando Radio Romano pa peski nevi buchi kana maladzilam lasa.





- Me kherdem buchi but bersh ando MUCF thaj mishto zanav le romen thaj le representanton. Thaj pa kadi buchi vi phelem ando kontakto manushensa kaj kheren buchi sar sichara ande dejaki chib romanes thaj sar mediatora, thaj akanak si o cello mura neva buchasa ando Skolverket te vazdas o djanglipe pa rom ande shkola, phenel e Helena Lundgren.



Kaj vi majdur phenel ke trobuj sichado majbut ande shkoli pa le rom te djanen le terne studentura, ferik ke kado instatso thaj materialo laka buchako si o primarno te djal karing le sichara ande shkoli, phenel e Helena Lundgren majdur.







- Kado si anglunes karing le sichara kaj ande peski normalno buchi site sicharen pa rom. Thaj kothe vi shuavasa amari buchi karing sichara ande dejaki chib. Ferik ke vi karing subjektoske sichara, kaj site sicharen pa rom ferik ke chi kheren kado sode trobuj. Kadalesa o Skolverket site zuraren le shkolen, phenel e Helena Lundgren.



Adjes si aba ando sicharimasko plano ando Shvedo te sicharen ande shkola pa le themeske nationalni minoritetura, ferik ke chi kheren kado sar trobuj vaj sode trobuj, phenel e Helena Lundgren. Akanak las o Skolverket pherdal e buchi te zuraren le shkolen ande kado, ke o djanglipe pa rom majdur si njisko. Thaj akanak aba si planura sar kadalesa te kheren buchi ando 2018-bersh, phenel e Lundgren majdur.





- Ame akanak kheras planura angla o 2018-bersh thaj si ame akanak dialogura kusa le romane utvecklingskommuner kaj si pe romani inkludacia, sas ame khidimata kusa o Haninge thaj o Stockholmo, ferik ke sas ame kontakto vi le kavere komunensa, anda kode akanak kheras planura.



E Helena Lundgren anda Skolverket, phenel majdur ke o problemo akana avel kaj le shkoli thaj o sicharipe pa rom thaj kaver nationalni minoritetura naj kade but ke hibazij materialo, ferik ke chi das kado sicharimasko materialo kaj manush. Thaj jek kotor anda e inkludaciaki buchi kaj o Skolverket akanak kamen te kheren ande shkoli si te sikaven thaj te hasnin kodo materialo.



Kadalesa si la Helena Lundgren e nadzea ke kadi buchi vazdela e romani influacia thaj zanglipe ra rom ande shkoli.







- Me kamav o djanglipe pa rom te vazdel ferik ke vi le rom te acharen pe sar jek nationalno minoriteto kaj sicharen pa lende ande shkoli. Thaj ke le sichara sicharen pa rom te kherel ke majbut rom acceptulin pesko romano identiteto phuterdes, thaj kado te del jek positivno progresso pe lende sar individura thaj te avel jek securno enviromentia, phenel e Helena Lundgren anda Skolverket.