Stephen Hawking mulas

Vov sas jek baro taj extraodinarno vetenskapsman/scientisto, leski buchi taj kodo so mekel pala peste inkrela but bersh angle ande vrama skirin leske chavora ande jek pressmeddelande. O Hawking sas 76 bershengo kana mulas.



"Zurales brigake sam ke mulas amaro dad adjes", skirin leske chavora ande brittiska nyhetsbyrån PA.



"Baro foskare sas aj jek manush kaj sas zurales specialno", penenas leske chavora maj dur.



But manush dikenas po Stephen Hawking sar kadala vramako Einstein, aj butivar sas pendo ke sas jek potentionalno kanditato te lel o nobelpriset.



Vov kerdjilas pindjardo mashkar le roditora anda peske populärvetenskapliga kevni, ale vi anda lesko trajo - sas les o nervsjukdomen vaj o nasvalipe kaj bushol ALS aj birias feri pa jek specialno datoro te kerel komunikacia la lumasa.



O Stephen Hawking arakadjilas ando 1942 ando Oxford Anglia. Doktoranto las ando kosmologi ando Cambridge universiteto ando 1965 bersh. Pe sa kodi vrama zanglas avri ke si les ALS. E doktorura pende ke trajia feri 2,5 bersh- jek prognosa kaj sikadjilas ke nas chachi. Intrego lesko stato sas paralyzovano ale sas pindjardo sar jek anda kadala vramako maj baro fysiker.