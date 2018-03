Maj cera zene kapin stroke pala jekh nevi metoda

O Magnus Esbjörnsson kaj si neurologo ande hässleholms spita penel ke kado si sar jekh revolotsia, kaj bisrsarde te cinjaren o risiko o po stroke tela 5 bersh thaj pashti pe 600 manush.



Te birin te cinjaren o risiko po stroke trubon manush kas si problemo kusa förmmkasflimmer savo zanchij ke o jilo marel chorres vaj za sigo, thaj kado kerel ke o ilo chi birij te pumpulij krujal o rat ando stato sar kaj truboj, trubon te len medicina kaj sanjarel o rat , thaj kadal palune pansh bersh len 67 procenti maj but anda patientora kadi medicina.



O Magnus Esbjörnsson gindoj ke kado si vi ke kaj o vården maj feder kerel e bushi te arakel kadale patienton, thaj vi ke avilas andre mevi medicina kaj bushol NOAK, tthaj si jekh lashi thaj vazno alernativo po waran kaj si hasnime tela lungo vrama. e nevi medicina kerdas vi te avel maj letko te araken vorta kodo perparato kaj so truboj te zutij, ke maj lasho effeko del thaj vi chi truboj te paroven butivar e dosa, savo pale zutij te cinjarel ande jekh maj vazni komplikatsiji o risko po hjärnblödning.







Ando Skåne si o vård zurales mishto organisovano sile jekh systemo ke inkeren jekh lashi kontrolla pe patientora thaj kadalesa biriasarde te resen kadal lashe resultatora, thaj vi le koshti pe medicina kaj sanjarel o rat barilas katar 10 milijonora koroni ando 2010 bersh dji opral 120 miljonora koroni ando paluno bersh,

O Magnus Esbjörnsson penel ke sako stroke-patient kerel karing 800.000 koroni ando vård thaj kodo zutipe so truboj le manushes pala jekh stroke thaj le 600 maj cera falora po stroke, del e themes jekh kofo pe jekh dopash milijardo koroni ale o maj vazno si ke, ratulin manushen thaj familijen katar jekh phari trajoski situasija.