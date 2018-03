Nationalno registra pe manushesko satsipe shaj zutij doktoron

Kade phenel o rhoditori pe dukh o Bo Christer Bertilson, kaj kamel te dikhel jek nationalno regsitra kaj patientura jekzene birin te phenen so dukhal le.

Te avilov le patientonge vlasni descripciji pe dukha thaj medicinicni problemura shutine ande jek nationalno registro, dichilov jek nevi munstra so phandel khetane diferetni dukha thaj o atveto pala lende avilov maj virazno, phenel o Bo Christer Bertilson, smärtforskare vaj rhoditori pe dukh ando Karolinska Institutet thaj ando Akademiskt Primärvårdscenter ando Huddinge vårdcentral.



[Duration:0:21]



- Majfeder avilov te avel ame jek nationalno registro kaj le patientura jekzene shaj dinov peski informacia ande jek registra kaj shaj avel dhikli pherdal. Thela skurto vrama shaj avilov ame zurales but informacia pa dukhake descripciji thaj te dikhas sar diagnozi si phangle khetane, phenel o Bo Christer Bertilson.



40-procenti anda patientura kaj aven kaj shvediska bolnjici te rhoden zutipe si pa dukha kaj butivar pharesij te rhoden katar aven, inkren lungo vrama, si kronicni, thaj savo zutipe te len e manush.



But patientura shoha chi aven majdur ande peski problematika thaj chi hasaren peski dukh anda kode ke shoha naj dosta mishto pherdal dhikli.



Jek anda kadal but djene si e 45-bershengi Rajka Madziarowicz anda Stockholmo kaj sichilas te trajij peska dukhasa.







Jek baro problemo ande medicnicno zutipe vaj o primärvården ando Shvedo si ke hibazij vrama. ferik ke kado si vi pa ke le doktora musajij te sichon majfeder te arakhen o grund o pala manushengi lungona vramaki dukh, kade phenel o Bo Christer Bertilson majdur.







- Kado si negativnie ande medicina generalnie, ke sam za cera djene kaj chachimasa si ame jek intereso thaj kamas te hasnisaras diagnosticni metodi kaj si avilibilni adjes ande medicina, phenlas o Bo Christer Bertilson.



Thaj vi e Rajka Madziarowicz, phenel ke kamlov te dikhel jek maj lasho resultato katar e adjesutni medicina thaj le doktora ando Shvedo kana aven kaj diferetni diagnozi thaj atvetura pala manusheski dukh. thaj vi majdur phenel ke te arakhlov o grundo pala laki dukh maj sigo chi avilov lake musaj te ashel kadala dukhasa po trajo.