"E nasvale si te len love katar e Försäkringskassan"

- Lam sama ke but anda kodol kaj aven te roden buchi naj dosta saste te keren buchi, chi birin kodo te keren so trubuj. Kana si o manush nasvalo adunchi si te lel love Sjukpenning katar e Försäkringskassan.



Manush kaj neki gele katar jek sjukskrivning pe kodo te roden buchi barilas kusa 450 % te katar o 2014 bersh. Kuko bersh rode 8600 zene buchi save sas nasvale. Sostar si kade si anda kodo ke e Försäkringskassan so maj cera sjukpenning del avri kana keren evalucia taj sikadjol ke o manush biri te kerel jek normalno buchi kaj si pe buckako marknado.



E Socialminister Annika Strandhäll sas aba angla kodo zurales krititcno sar e nasvale len effekto katar kodo so o borgeliga regeringen kerdas kana line tele o bortre tidgränsen vaj granica shude pe sode shaj avel o manush nasvalo savo angla kodo nas. Aj e Maria Kindahl katar o Arbetsförmedlingen penel ke kado si so akanak kerdjol pe.



- Ando 2010 bersh avenas amende but manush kaj za nasvale sas te shaj keren buchi. Aj adjes dikas ke sa kade si. Kado si jek baro bajo kodole manusheske kaj peci kado.



O grundovo problemo si ke o Arbetsförmedligen taj e Försäkringskassan kaver sar diken sar aj kana o manush si dosta sasto te kerel buchi.