Katar even e Roma India? vaj Egipat?

O Selahetin Kryezi si rom kotar o Prizren numaj djivdinela ani Danimarka. Ov si but bershuno romano hramarno thaj dji akana ikalgja buderi pustika vash e romani literatura. Oleski paluni pustik kaj publikingya si e navea ROMAT kote ikalela mothavipja kaj o romengo avipe si kotar o Egipat numaj na kotar e India.

Amen vakegrjam oleja thaj ov mothavela o argumentya vaj faktja kay hramingja ani pustik ROMAT vash kaj o roma avena kotar o Egipat.

Sar vov alo ekalje neve teoria kaj o roma aven katar o Egipat a na katar e India o Selatin phenda gade.

Numa o Dr. Rajko Djurich so kerda but studie kaj e Roma aven katar i Indija phenol si maj but chachipe thaj fakta ke ljeski studia se so phenol andi piri teoria thaj kitapi o Selatin Kryezi.