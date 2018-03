But ternnjimata acharen ke birin te effektulin e politika

Thaj ferik 133 anda 349 representantura vaj riksdagsledamöter anda o Shvedisko riksdag den atvetura pe mejl kana pushle sar shaj o manush del effekto pe politika?

Ande jek miripe kaj o P3 Nyheter mangle katar o Novus, phenel 25 procenti anda terne manush mashkar e 18 zi kaj e 29-bershenge, ke acharen ke birin te den effekto pe shvedisko politika. 72-procenti phenen ke chi acharen safsiom ke birin von te den effekto vaj ke birin varesar von kade o te kheren.

Thaj kade phenel e Alice Bah Kuhnke, kulturaki- thaj demokratiaki -ministerka pa kado resultato.

- Me gindoj ke si jek brigaki buchi, me vi gindoj ke ame sar dorosli manush ande luma thaj sar politikura hibazisardam te sikhavas intregi possibiliti kaj so si te shaj den terne manush effekto ande politika. Kodo so ame kherdam de sar dam ande zor sar regeringo si ke zurales vazdan e chansi karing idelani organizaciji thaj fereningura ande amaro them. Kado fajma maj zurales kamav te mangav manushenge, te djan khetane sar jek zor, phenel e Alice Bah Kuhnke, kulturaki- thaj demokratiaki -ministerka.

Chi den le representantura anglal

" Me bushuvav Sara thaj site glasulij angluni data kado bersh. Me kamav te djanav chi si tu varesavi informacia pa sar me shaj dav effekto pe shvedisko politika ande diferetni pushimata kaj mange si importatni"

Kade shundzol jek mejl kaj o P3 Nyheter bishade kaj intregi le 349-ledamöter vaj politicni representantura ando riksdagen. Jek kurko pala kado bishade atveto palpale ferik 133 djene, majbut anda lende dine o tipso te kerdzos membro ande jek politicno partia, e reshta 216-djene chi skirisarde palpale po mejl.

O 29-bershengo Jani anda Stockholmo si jek anda but romane terne manush kaj so planulin te den pesko glaso pe jek politicno partia kado bersh kana avla o alosaripe. Ferik ke ande jek intervjucia ando Radio Romano, phenel o Jani ke acharel o atveto katar le politikura, ke tena avla jek khidini opinia buthe manushendar, gindoj vov ke pharesij te des effekto ande shvedisko politika.

Ando Demokratiutredningen vaj e rhodipe pe demokratia kaj sas dino kaj o regeringo thaj karing e kulturaki- thaj demokratiaki ministerka e Alice Bah Kuhnke ando 2016, skirijpe ke terne si za cera representovani ande politicni partiji thaj ande fereningura thaj ke politikura ando Shvedo musajij te kheren jek maj lashi buchi te den kaj terne manush.

Thaj e kulturaki- thaj demokratiaki ministerka e Alice Bah Kuhnke, phenel ando P3 Nyheter ke akanak kheren intensivnie buchi te djan maj angle ande buchi kusa unji kotora anda rhodipe vaj Demokratiutredningen, thaj po pushipe savo kotor? Phenel voj ke pa kado vorbija voj maj angle.

Naj dosta avilibilno informacia terne manushenge sar te kheren te kames te des effekto pe politika acharel o 29-bershengo Jani anda Stockholmo. Thaj vov kamlov te dikhel sar le politicni partiji ando them shuven majbut buchi te ulaven kasavi informacia terne manushenge.