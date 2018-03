E zuvlango saschipe ando fokuso

E Adele penel ke si vazno o habe aj ke site sichol aj te zanel o manush so hal aj so del peske chavoren.



Ale naj feri o habe kaj rumuj le romnianko sachipe, feri vi ke chore privichki si bute romian, sar ke but romnia pen sivari.



Sar kerel e Adele buchi te zuti kadale romniana?



E Adele kerel live videosar po FB aj kerel vi blogga, kothe sikavel sar shaj kiraven e romnia romane habenata feri kaver variantura kaj si maj saste aj vi kerel le romnianca ruzni ativitetura.



E Adele kerel kado projekto ke pala lako gindo maj letko si te len e zuvla sama pala pesko saschipe kana si maj but zene sar kana jek zenej.



O projekto kaj kerel e Adele si pa hälsa taj kultur, o habe si jek kotor anda e romani kultura, sar shaj kiravel jek romni jek lasho romano habe, feri te avel sasto?, kade penelas e Adele maj dur.



Kana avel kaj o habe aj te paruven e romnia pengo gindo te keren maj sasto habe penel e Adele ke kodo shaj avel jek cera phares.