ERRC: Krisi karing temlica ando Budapest

Kadi buchi las pe kana jek romani zuvli sas ande temlica BV Intezet BV Intezet ando Budapest thaj ingherdi ande spita kana sas nasvali. Na but pala kado zangle avri e djuvlaki familja ke voj kothe vi mulas. Akanak acharel e familja kusa ERRC ke e temlica phagle la familjake manushikane chachimata ke nas dini informacia lendar pa e djuvli kaj mulas kairng laki familja.

E Judit Geller thaj e Angyalka Kucsar kheren buchi ando European Roma Rights Centre ando Budapest.

- Ame zanglam avri kado de jek vrama kodoleske pa kado falo kaj sas ke jek romani zuvli mulas thaj sas phangli ande jek temlica ando Budapest, thaj voj sas ingherdi katar e temlica ande bolnjica kaj voj mulas. Thaj kadi krisi naj pa fakto ke kadi djuvli mulas, ferik ke laki familja chi las chi soski informacia sas sas lasa, kaj voj sas inkherdi thaj so kherdzilas lasa. Kadi zuvla mulas thaj nas dini e possibilita te maladzol peska familjasa, vi te sas kade ke e familja rhodenas la chi denas le informacia e temlica, anda kode ame opre das ke phagle le familjake manushikane chachimata, phenel advokatka Judit Geller anda ERRC ando Radio Romano.

Kaj vi majdur phenel ke inke naj gata anda soste e djuvli mulas, ferik ke hibazijas informacia pa late thela intrego processa. Thaj e nadzea si ke pala e krisi avla avri majbut so kherdzilaspe thaj chachipe thaj kompenzacia dini la familjake.

- Kadi si jek civilno opre dini krisi, thaj ame manglam anda amare klientura te avel kadi inkherdi sar jek ekonomicno buchi, thaj amari nadzea si ke e krisi dena kaj o atveto ke amare klientonge manushikane chachimata sas phagle, thaj te len kodi kompenzacia kaj manglam thaj kadalesa te kheras vorta te avel, phenel e Judit Geller majdur.

Thaj kado naj ferik pa love ferik ke si majbut kana avel kaj kado fallo, phenel e Angyalka Kucsar majdur.

- Kado naj ferik pa love, pa ekonomicno kotor, kado si po lokhes te shaj avel pharujipe ando mentaliteto, ke kado si jek kotor anda amari buchi te birisaras varesar te pharudzol o gindo kaj policia, bolnjici, temlici, vi kado si jek goalo, phenlas e Angyalka Kucsar anda ERRC.

Kado naj varesavi chuda ke le romenge manushikane chachimata si phagle ando Ungro, si but fallura kana e policia hasnisarde za but violencia, sas similarni krisa kaj ghele zi kaj e maj uchi krisi kaj sas njirime, thaj naj kado ferik ando Ungro ferik pa intrego Europa kana avel kaj e romenge manushikane chachimata, niesteti si kado fallo adjes jek anda but similarni krujal e Europa, thaj o problemo si ke zurales cera anda kadal rom kaj nakhen kadi disrkimnacia birin te len zutipe, phenlas e Judit Geller.

- Naj kade normalne ke len zutipe, musaj te penav ke anda socialno thaj ekonomicno exkludacia le rom trajin butivar ande bari segregacia thaj exkludacia. Si le cera zangliep pa lenge chachimata, naj le possibilita te rhoden pesko chachipe, te len jekhe advokatos te zal lensa ande krisi. Anda kode me pachav ke zurales cera rom birin te len chachipe kana lenge manushikane chachimata si phagle, thaj anda kode amare kheras jek zurali buchi te das romen zor te rhoden zutipe anda kodo amenge sas importatno te las karing amende kado fallo ke naj normalnie ke rom acharen ke sas dosh karing lende thaj te rhoden kompenzacia, phenlas e Judit Geller majdur.

Ferik ke naj ferik o problemo ke e rom si jek gruppa manush kaj nakhen diskriminacia thaj naj le sa kasave possibiliti kaj lenge manushikane chachimata sar kaver citizenton, jek anda problemura si ke si dubbel-moralo ande le systemura, phenlas e Angyalka Kucsar majdur.

- Si dubbel-moralo kaj ame dikhas, sar exemplo te si jek manush kaj nakhlas brutalno ciolencia katar e policia thaj del opre kodo, atunchi si normalnie ke le decisiji si slabi vaj naj le effekto ande krisi, ferik ke pa kaver rikh kana jek policianto del opre varekas atunchi del e krisi o maximalno strafo anda kado, dikhas dubbelmoralo thaj ke manush daran te zan karing o systemo, kaj zutij le themeske bucharen kaj si kado mishto, ferik ke kana o dubbelmoralo si kade zuralo, naj balanso. Anda kodo vi te zanen manush pa peske chachimata daran te kezdin jek processa karing o systemo ando lengo problemo, phenlas e Angyalka Kucsar.

Kaj majdur phenel ke kadi krisi si jek processa kaj kezisajlas adjes numa shaj lela but bersh zipon del po agor. Numa e nadzea si ke kado biria te sikhavel ke si rom kaj tordzon opre anda penge chachimata thaj birin te len vi zutipe thaj vi chachipe.

Ferik ke le planura ando ERRC si maj lungona vramake thaj o gindo si vi te vestona e krisi zana majdur zi kaj e Europeisko krisi, phenlas e Judit Geller.

- Si jek chansa ke vestosara kadi krisi, butivar hasaras kana avel kaj e themeske krisi, ke si dubbelmoralo ande but fallura, thaj sar jek strategia dam ame gindo te zas majdur kaj e Europeisko krisi pe manushikane chahimata te vestisarasa, numa e krisi lel pe akanak thaj but bersh shaj lela zipon dela po agor.