Flyktingstopp – nekas inträde till USA

På en byggarbetsplats i centrala New York sitter bästa kompisarna Christian Revoira och Kishor Kishan och delar på en cigrarett.

– Vi har helt olika syn på det här, säger Christian Revoira och förklarar att det kan vara farligt att ta in flyktingar om man inte har en tillräckligt bra säkerhetskontroll.



Kishor Kishan skakar på huvudet och bryter in.

– Hur kan man säga nej till människor som kommer från krig och låta de bo kvar i de vedervärdiga förhållandena där borta?

Det är oklart hur många flyktingar och migranter som nekats inträde till USA efter att Donald Trump igår gav order om ett tillfälligt flyktingstopp, men rapporter från människorättsorganisationer tyder på att även människor med redan utfärdade visum har nekats inträde på flera flygplatser, och ibland ombetts att åka tillbaka till sina ursprungsländer.

Nyhetsbyrån Reuters rapporterar om att inreseförbudet för människor från Syrien, Irak, Iran, Sudan, Jemen, Somalia och Libyen även gäller de som har lagliga permanenta uppehållstillstånd, så kallade Green cards.

Donald Trump skrev igår under presidentdekretet som under 120 dagar kommer stoppa flyktingar att ta sig in i USA, syriska flyktingar stoppas på obestämd tid framöver. Samtidigt stängs alltså gränserna för all form av invandring för människor från flera länder i Mellanöstern och Nordafrika.

På flygbolagen verkar råder det förvirring om vad som gäller, och olika flygbolag har olika regler. Vissa av dem har helt slutat att ta ombord människor på planen till USA om de kommer från de utpekade länderna.

– Jag tycker inte det här gör USA säkrare, det göra bara USA grymmare, säger Kishor Kishan, att bygga murar delar på folk.