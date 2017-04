Folkkära Gösta Ekman har avlidit

Jag vet inte om man som skådespelare kan känna att begrepp som "folkkär" eller "älskvärd" är något som blir en tung ryggsäck att bära, jo möjligen om man anklagas för att alltför aktivt själv söka uppskattningen.



Det gjorde aldrig Gösta Ekman, sin enorma folkliga kärlek till trots. Jag uppfattar det snarare som att han kämpade emot det bifall han ständigt fick av åskådarna, för han var nog den mest folkkäre svenske skådespelaren jag upplevt under mitt 60-åriga liv.



Ingen kunde som han prestigelöst pendla mellan Hasse å Tage, Papphammar och Jönssonligan å ena sidan och så Mordet på Marat, Gustav den tredje, En vandring i solen, Beckfilmerna, eller alla rollerna i hustrun Marie Louise filmer, å den andra sidan.



Det prestiglösa flamset står tryggt och bredbent bredvid det märkliga experimenterandet. Men självklart var det hans absoluta gehör för humor och det absurda som många kommer att innas honom för. För mig, nu när jag skriver, så framträder hans ansikte både med dem mest spjuveraktigt tramsiga glimten i ögat och den allra mest blodhundssorgsna blick man kan skåda å den andra.



Jag undrar om Sverige någonsin har haft en skådespelare som i de breda folklagren är så omåttligt känd och älskad som komiker som man lika gärna kan tänka sig i de allra mest nattsvarta psykologiska dramerna?

Pendlingen mellan genrerna, det egna sökandet, oviljan att bli hallstämplad som just en "sån" bidrog säkert också till Gösta Ekmans ovilja att fortsätta att snubbla in i evigheten. Jag gissar att anledningen att vi inte fick se honom i Parlamentet, på ståuppscener eller i storslagna egna revyer helt enkelt berodde på att han inte kände att han skulle vara bra - eller bekväm.



Eller kanske ett så enkelt svar som att han inte hade lust? Har någon råd med det nu för tiden?

Istället valde han att låta andra få glänsa i sin roll som regissör, på senare år, på Dramaten i Stockholm.



Och nog är det i förtid han försvinner denne unge gamle man som jag ändå så mycket förknippar med barn, "barnslig" betyder också "sårbar", barnslighet väcker ömhet och kärlek - barnet Papphammar i den vuxnes kläder älskas av alla, barn och vuxna just för att vi känner oss inbjudna, Gösta Ekman sökte aldrig de införståddas skratt eller den lilla klickens gillande, på så sätt kände sig också nästan alla påverkade eller t.o.m. drabbade av hans nakenhet, sårbarhet och enorma skådespelarbegåvning.

Idag sörjs han, jag tror inte att jag överdriver om jag säger från dagis till äldreboenden, runt om i Sverige .