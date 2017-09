Därför sjunger Johan Glans på japanska

– Att kunna rabbla 44 ryska kompositörer och den svenska kungalängden, det är något jag gör bara för mitt eget höga nöjes skull. Jag försöker lära mig långa komplicerade saker, och även sånger på japanska, säger Johan Glans.

Just nu är Johan Glans ute på turné med sin humorshow "World tour of the World". Han har uppträtt i alla världsdelar och är sedan förra hösten på turné i Sverige. Till våren avslutas den i Eslöv.

– Det känns mycket tryggt och bra, det är där jag är född och uppvuxen. Har jag varit hela jorden runt så måste jag ju sluta i en annan metropol, skrattar Glans.

