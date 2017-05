Pressfrihetens dag uppmärksammar journalisters situation

Det är över 15 år sedan Dawit Isaak tillsammans med flera andra journalistkolleger fängslades i Eritrea utan rättegång.

Det var hans dotter Betlehem Isaak som fick ta emot utmärkelsen i hans ställe under en konferens om pressfriheten i världen.

Unesco-priset har delats ut sedan 1997 till en person eller organisation som anses ha gjort enastående insatser för pressfriheten.

– I en verklighet som ser ut så här är det viktigt att gång på gång påminna om vikten av pressfrihet. Utan fria, självständiga medier mår inga demokratier bra, skriver Cilla Benkö, vd för Sveriges Radio och ordförande i juryn för UNESCO:s Guillermo Cano World Press Freedom Prize i ett pressmeddelande.

Många twittrar idag om priset under #WorldPressFreedomDay. Här är några tweets:

Retweeta om du tycker att journalistik inte är ett brott. Det är dags att skydda yttrandefriheten! #WorldPressFreedomDay

56 journalister har mördats för sitt arbete sedan 1 januari 2016. På #WorldPressFreedomDay uppmärksammar vi hur pressfriheten mår idag.

Free, independent & pluralistic media has never been so important. w/@CartooningPeace, together for #PressFreedom http://on.unesco.org/2osXbww