Ingen riksfinal i P4 Nästa för segraren i Västernorrland

I mitten av juni röstade P4 Västernorrlands lyssnare fram Reparture och Agnes Söderberg med låten (We are) killing it till vinnare i Västernorrland.

Första veckan i augusti har en jury sållat fram åtta åtta riksfinalister av de 25 bidragen från hela landet, som presenterades söndagen den 6 augusti. Finalisterna i P4 Nästa 2017 är:

"Kumpaner (Vi är som)" – Stiko Per Larsson (P4 Dalarna)

"That´s when we all come falling down" – MIAH (P4 Jönköping)

"Drive" – Chris L Svensson (P4 Kristianstad)

"If this is love" – Sisanda (P4 Jämtland)

"On and on" – Frontback (P4 Kronoberg)

"Skyskrapor" – Maija HomHom (P4 Stockholm)

"Friday night club escape" – Michi (P4 Malmöhus)

"Since" – Jo' & Eliah (P4 Uppland)

Riksfinalen sänds direkt från Linköping den 26 augusti.

Vill du lyssna på finalisterna kan du besöka sverigesradio.se/p4nasta.