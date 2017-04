Laxens lek hotas av förvärrad torka

Torkan och vattenbristen drabbar nu ett av Sveriges mest kända laxvatten, Mörrumsån. Där har man inte uppmätt ett så lågt vattenflöde sedan mätningar startade 1941.

I områden där laxyngel normalt brukar simma omkring finns bara torrt gräs. Vad som händer med livet i det vanligtvis dränkta ekosystemet är helt okänt.

– Vi är bekymrade över bristen på vatten. Vi vet inte hur laxen kommer att reagera när den om några veckor ska starta lekvandringen upp i ån, säger Ola Söderdal, platschef för Sveaskogs sportfiskeanläggning i Mörrum i Blekinge.

Men det är inte bara laxen som påverkas.

– Det finns totalt ett fyrtiotal fiskarter i ån, fortsätter han.

Just nu är det utsläppta flödet i Mörrumsån bara sju kubikmeter per sekund. Vid en normal vårflod är flödet mellan 20 och 35 kubikmeter per sekund. Det krävs ett kraftigare flöde för att bland annat rensa laxens lekbottnar.

Åns källflöden hittar vi i Kronoberg och Jönköpings län, närmast från den reglerade sjön Åsnen.

– Vi släpper på så mycket vatten vi kan från Åsnen till Mörrumsån, säger Jan Grosen som är funktionschef för vattenvården på länsstyrelsen i Växjö.

Men just nu är tillrinningen Åsnen också lågt, bara sju kubikmeter per sekund.

– Skulle vi öka släppet till motsvarande en normal vårflod tömmer vi i princip Åsnen och torrlägger stora strandområden i sjön. Det vore som att dra ut proppen ur ett badkar, säger Jan Grosen.

Vattennivåerna är även låga i andra delar av Sverige. Sveriges geologiska undersökning, som sammanställer grundvattenkartorna, har redan tidigare i år konstaterat att det kan bli vattenkris i sommar.

