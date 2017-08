Vill få oss att äta maneter

Fler människor i världen borde äta maneter, eftersom det finns så stora mängder av dem. Det menar forskare vid Syddansk universitet i Danmark, som har tagit fram en ny metod för att laga i ordning maneterna.

De här geléaktiga havsdjuren har ätits i tusentals år i Asien. Men där torkas maneterna ut i olika steg med salter i en process som tar ungefär en månad.

I den nya danska metoden används istället etanol som sedan får avdunsta. Den processen går mycket fortare, på bara några dagar.

För den som inte gillar den traditionella lite gummiaktiga konsistensen, kan det också vara en fördel med den nya metoden att maneterna blir mer krispiga. De påminner lite om potatischips.

Det var den vanliga öronmaneten, Aurelia aurita, som forskarna använde i sina experiment.

Referens: M.T. Pedersen et al. On the gastrophysics of jellyfish preparation. International Journal of Gastronomy and Food Science 27 juli 2017. DOI: 10.1016/j.ijgfs.2017.04.001