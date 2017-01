Ensamkommande barn placerades i familjer med misstänkt IS-koppling

Det visar en granskning som Ekot och P1-programmet Tendens gjort. Majid är ett av de ensamkommande barn som hamnade i en sådan här familj.

– Han tar kniv till hans syster. Mamman har också mycket problem med mig. Alla i familjen hade problem. De blir galna och man blir rädd, berättar Majid som kom till Sverige 2015.

I jourhemsfamiljen där Majid placerades 2015 var en av sönerna dömd för två fall av misshandel. Vid ett tillfälle, berättar Majid, får han själv ingripa när sonen hotar sin syster med en lång kniv och säger "jag ska döda dig".

– Det var katastrof. Det är många problem, berättar Majid.

En annan av sönerna i jourhemsfamiljen hade tidigare rest till Syrien där han misstänks ha anslutit sig till terrororganisationen IS.

Majids jourhem låg i Vivalla, ett socialt utsatt bostadsområde i Örebro som haft problem med våldsbejakande religiös extremism och finns på polisens lista över särskilt utsatta områden.

Under hösten 2015 placeras fyra ensamkommande barn i två jourhem i Vivalla där familjemedlemmar, enligt polisen och andra källor med insyn, misstänks ha anslutit sig till IS i Syrien. De misstänkta IS-resenärerna fanns inte på plats under tiden som barnen bodde i jourhemmen. Men enligt Fredrik Malm, områdespolis i Vivalla, var det ingen bra boendemiljö.

– En sådan familj kan ju vara väldigt omtänksam, men det känns ändå som att man har fullt upp med sig själv i familjen att hantera de egna problemen, säger han.

Det är andra kommuner som köpt platser hos de här familjerna eftersom de, när det kom många ensamkommande samtidigt, inte lyckades ordna fram boende för barnen i den egna kommunen.

I Majids fall var det Täby, en av Sveriges mest välbärgade kommuner, som placerade honom hos familjen där en av sönerna misstänks ha anslutit sig till IS.

– Det är ju helt klart att om och när sådant inträffar så måste ju kommunen ha brustit i sin utvärdering av familjehemmet helt enkelt. Och vi kan ju naturligtvis inte vara stolta över att vi inte gjort det vi ska göra, säger Claes Lagergren, socialchef på Täby kommun.

Polisen Fredrik Malm tror att placeringarna i familjerna med misstänkt IS-koppling hade kunnat undvikas.

– Jag tycker att det borde finnas någon bakgrundskoll där man borde kunna se det. Sen är inte det lätt för då måste nog kommunen eller den som placerar ställa frågan direkt till oss eller säkerhetspolisen och det är inte säkert att de får de svaren då. Men tillsammans hade man nog i alla fall kunnat sagt lämplig eller mindre lämplig, säger Fredrik Malm.

Vi har varit i kontakt med jourhemsfamiljen, som inte vill medverka. Majid heter egentligen något annat.