Hästen vet när människan inte har koll

I en ny studie har forskare i Japan gjort en serie kontrollerade experiment. De har tittat på hästars beteende när de ställts inför en olöslig uppgift som att exempelvis komma åt en morot som gömts i en hink utanför hagen.

Det visade sig då att hästen ber om hjälp, och använder både taktila och visuella signaler, det vill säga både rör vid och tittar på sin ägare för att göra den uppmärksam på godiset.

Dessutom verkar hästar förstå hur mycket vi människor vet och inte vet.

Linda Keeling, som själv forskar kring hästars beteende, tycker studien är spännande.

– Det är intressant. Jätteintressant. Det tyder på att hästar har en högre grad av kognitiv förmåga än vad vi anat tidigare, säger hon.

Enligt Linda Keeling är det här första gången som man kunnat visa att hästar avsiktligt ändrar sin kommunikation gentemot oss, för att de verkar veta vad vi vet, och inte vet.

Det mest intressanta, enligt Linda Keeling, är att hästen ansträngde sig ännu mer i de test där hästen men inte ägaren visste var moroten var gömd. Kommunikationen blev då ännu starkare och mer långvarig.

– Hästen visste att människan inte visste var moroten var gömd, och det är så intressant, säger hon.

Kanske beror hästens goda kognitiva förmåga på vår långa gemensamma historia. Människan och hästen har levt i nära samarbete i tusentals år. Kanske har vi, medvetet eller omedvetet, favoriserat det här beteendet hos våra hästar.

– Ja, det är det som är så speciellt med de djur som vi har domesticerat under en längre tid. Hos både hundar och hästar har vi troligen selekterat för den sociala förmåga de har, säger Linda Keeling.

Källa: Monamie Ringhofer och Shinya Yamamoto, 2016. Domestic horses send signals to humans when they face with an unsolvable task. Animal Cognition. DOI 10.1007/s10071-016-1056-4