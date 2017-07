Spermiekoncentrationen för män i västvärlden har halverats

Den stora metastudien är gjord av israeliska forskare och visar både att antalet spermier per millimeter och det totala antalet spermier per utlösning har kraftigt minskat mellan 1973 och 2011. Dessutom syns ingen utplaning, utan minskningen är lika brant i dag.

– Det är oroväckande. Om hela reproduktionsfunktionen påverkas så mycket under så kort period så är det något att se allvarligt på, säger Aleksander Giwercman, professor i reproduktionsmedicin vid Lunds Universitet.

Samtidigt är det inte helt säkert att studiens resultat betyder att västerländska mäns spermieantal är på kraftig nedgång.

Aleksander Giwercman menar att man sedan tidigare vet att det finns skillnader i spermieantal mellan olika länder, och att jämföra länder i en metaanalys, kan skapa utrymme för feltolkning.

Men om minskningen är så tydlig som den israeliska studien visar är det allvarligt. Spermiekoncentrationen påverkar inte enbart möjligheterna att skaffa barn, det finns också kopplingar mellan spermieantal och allmänhälsan.

– Män som har ett lågt spermaantal har en ökad risk för att dö tidigare. De har en ökad risk för att få hjärt- och kärlsjukdomar, metaboliska sjukdomar och diabetes, säger Aleksander Giwercman.

Vad minskningen kan bero på går i nuläget bara att spekulera kring. Livsstilsfaktorer, som övervikt är en förklaring. Även miljöfaktorer, som gifter i luften och mat, har framhållits av forskare som möjliga orsaksförklaringar.

Referens: Hagai Levine et al. Temporal trends in sperm count:

a systematic review and meta-regression analysis. Human Reproduction Update. DOI: 10.1093/humupd/dmx022