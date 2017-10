Bioklockans funktion får Nobelpris

Nobelpriset i medicin delas i år av de amerikanska forskarna Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash and Michael W. Young.

De tre är verksamma i USA, och de belönas för sina upptäckter av mekanismer som styr hur vår inre biologiska klocka fungerar.

– Det är en inre klocka som går av sig självt i nästan alla våra celler och styr väldigt mycket funktioner så att vår fysiologi kan anpassas på ett effektivt sätt till växlingarna mellan dag och natt, säger Thomas Perlmann, sekreterare i Nobelförsamlingen.

Den är också aktuell när det gäller nattugglor och morgonmänniskor?

– Den är ju högaktuell när det gäller våra livsstilar och det är ju många som känner igen att när man reser till en annan kontinent så drabbas man av jetlag. Och det beror just på att man har en yttre miljö som skiljer sig från den här inre klockan och det känner man av. Man mår inte bra, man får problem med sömnen bland annat, konstaterar Thomas Perlmann.

Det här är ju ett pris i fysiologi men vad har det för medicinsk betydelse?

--Det är riktigt. Det är främst ett fysiologipris, men det har jättestor betydelse för vårt välbefinnande och våra sjukdomar. Där är sambanden ibland inte så enkla att studera eller få fram, men man har sett korrelationer mellan ökad risk för sjukdom till exempel vid skiftarbete. Så det är helt klart mycket viktigt för vård välbefinnande och vår hälsa.

Och när Thomas Perlmann sökte pristagare Michael Rosbash mycket tidigt i morse amerikansk tid, så ville han inte riktigt tro sina öron.

--När jag gav honom beskedet så var han tyst en stund och sedan sa han 'You are kidding me - du skojar med mig'. Han var väldigt överraskad. Det var uppenbart att han blev tagen på sängen, berättar Thomas Perlmann.

Så hans bioklocka var inte i rätt fas då?

--Nej jag är rädd att vi störde hans biologiska klockrytm idag, skrattar Thomas Perlmann.