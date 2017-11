Ny fästing kan drabba både människa och hund

Guldschakaler har börjat vandra in i Danmark, och i pälsen på en skjuten sådan fann forskaren Rene Bødker 18 stycken Dermacentor reticulatus, brokig hundfästing på svenska.

– Vi blev överraskade att hitta en guldschakal i Danmark men också att de här nya sortens fästingar kravlade runt i pälsen, säger Rene Bødker vid Danmarks tekniska universitets veterinärinstitut.

Fästingen har spridit sig norrut i Europa från Polen och Baltikum till Nederländerna och England. I takt med klimatförändringen har den nu alltså nått Danmark och Sverige. Ett ökat antal hjortdjur i Europa, effektivt rovdjursskydd och att många hundar släpps på rastplatser har också bidragit till spridningen.

Brokig hundfästing bär på en malarialiknande parasit som ger hundar sjukdomen babesios som kan vara dödlig.

Dessutom sprider den ytterligare ett 40-tal olika sjukdomar som kan smitta människa och där inget vaccin ännu finns.

Mest känd är Rickettsia raoultii som tillhör fläcktyfusgruppen och som alla fästingarna var smittade av. Bakterien orsakar ett svårläkt sår där huden blir svart och dör där fästingen bitit sig fast, ofta på hjässan. Dessutom kan den ge feber och svullna lymfkörtlar.

Vanlig penicillin hjälper inte som mot borrelia. I stället krävs bredspektrumantibiotika

– Tyvärr är det nästan en övermäktig börda som läkare och annan sjukvårdspersonal har nu när de ska kunna skilja på alla de här olika mikroorganismerna som kan orsaka sjukdom hos människa. De kommer nya arter hela tiden hit, berättar professor Thomas Jaenson vid Uppsala universitet.

Dagens vanliga svenska fästingar trivs främst i skogen, men brokig hundfästing lever på öppna fält, våtmarker och älvdalar.

Tre exemplar av brokig hundfästing har hittills hittats i Sverige. En fanns på en hund som smittats i Frankrike och två i naturen, i Kullen och Falsterbo i Skåne som sannolikt förts hit av flyttfåglar.

– Den ena var på en människa. De hade varit ute och promenerat och när de kom tillbaks till bilen kröp den på benet, berättar Anders Lindström, forskare vid Statens veterinärmedicinska anstalt.

Anders Lindström tycker dock inte att man ska oroa sig för att bli biten av brokig hundfästing i Sverige, eftersom det finns så många fler av den vanliga fästing som kan ge TBE eller borrelia.

Referens: Schou K. et al. "Identification of Dermacentor reticulatus Ticks Carrying Rickettsia raoultii on Migrating Jackal, Denmark, Emerging Infectious Diseases". November, 2017. Doi: 10.3201/eid2312.170919