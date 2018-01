Barnarbetare förgiftas av att skörda tobak

– Jag brukar hjälpa mina föräldrar att plocka och vika tobaksbladen när det är skörd och då får jag ofta huvudvärk och mår illa, berättar 14-åriga Hayati på ön Madura i Indonesien

Hälften hade tydliga tecken på nikotinförgiftning som också kan ge kräkningar, yrsel, kramp, diarré eller oregelbunden hjärtrytm enligt en rapport från Human Rights Watch 2016 då man intervjuade 132 barn till indonesiska tobaksbönder.

Svett och fukt på bladen gör att nikotinet tränger in via huden in i blodet och ger samma nivåer som om man rökt många cigaretter, ett tillstånd som kallas green tobacco sickness.

Industrin har nu lovat ta med frågan i sitt hållbara tobaksprogram, men bolagen har fortfarande inte full koll på om tobaken som de köper upp via mellanhänder plockats av barn som dessutom hanterar farliga bekämpningsmedel utan skyddsutrustning, enligt människorättsorganisationen.

Störst på svenska cigarettmarknaden är JTI Sweden. Bolaget uppger att man köper en mindre andel tobaksblad från Indonesien via externa leverantörer och att avtalsvillkor säkrar att inga barn plockat tobaken.

Men enligt den tyska organisationen Unfairtobacco som följer tobakshandelns avtryck på människor och miljö globalt så är det troligt att nikotinförgiftade barnarbetare plockat tobaken till bolagets svensksålda cigaretter, säger Sonja von Eichborn.

– Bara med egna kontrakterade odlare som får rimligt betalt och kontrolleras kan garantier ges. Allt annat är ett PR-trick, det du sett på tobaksfälten i Indonesien stämmer, hävdar Sonja von Eichborn från Unfairtobacco.

Hon tillägger att tobaksbolagens CSR-program mot barnarbete, som JTI Sweden hänvisar till i ett skriftligt svar, mest handlar om marknadsföring och image och att enskilda kontrakt med tobaksbönder dessvärre ofta leder till allt för starkt ekonomiskt beroende av bolagen.