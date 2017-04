Synen på tid samspelar med depression och ångest

Elisabeth Åström forskar om hur synen på tiden hos olika människor samspelar med depression och ångest.

– Inom den här teorin tänker man sig att psykisk ohälsa kan bero på att man har fastnat i någon tidsram. Att jag till exempel har fastnat i dåtiden och att älta och återupprepa negativa saker, saker jag ångrar och som har varit jobbiga för mig. Eller att man fastnar i att oroa sig för framtiden, säger Elisabeth Åström.

I en studie rörde det sig om en mindre grupp människor med mildare symptom av ångest och depression. Men Elisabeth Åström har även studerat en större grupp människor som lider mer.

Ser man någon skillnad mellan de två grupperna?

– Ja, det som främst skilde den här gruppen som jag tittade på tidigare, som hade mer milda problem med ångest och depression, var att de var mer negativa gentemot framtiden och dåtiden. Men de hade också förmågan att plocka fram positiva erfarenheter, säger Elisabeth Åström.



Gruppen patienter med allvarliga problem är betydligt mer negativa gentemot framtiden och dåtiden, men de har också mycket svårare att plocka fram positiva erfarenheter från dåtiden, berättar Elisabet Åström.

– Så en tanke som vi har är att förmågan att kunna plocka fram positiva erfarenheter från dåtiden är en skyddsfaktor för att utveckla mer allvarlig form av psykisk ohälsa.



