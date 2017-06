Från oroliga Raqqa i Syrien till lugnet i Havdhem

Adel Alkhalifa och Madeleine Abozer, tillsammans med barnen Kanaan och Arkadia, valde Gotland efter att ha väntat på sitt uppehållstillstånd i Norrköping.

– I have studied archeology and I want to work here, säger Adel Alkhalifa.

Adel berättar att han är arkeolog och att han läst om Gotlands intressanta utgrävningar. Därför föll valet på Gotland.

Havdhem-borna har varit vänliga och välkomnande menar Adel. Christina Nilsson är en av dem som har engagerat sig i den nya familjen.

– Jag kom med i en grupp som heter Världen på Sudret. Tanken var att vi skulle hjälpa till med kontakter. Jag blev ombedd att hälsa familjen välkommen, säger Christina.

Adel är ledsen över att ha behövt lämna Syrien. Samtidigt är han glad över att få vara här. Livet i Raqqa är inte tryggt.

– Very difficult life in Raqqa. Aeroplanes, Daesh and all that.

Hela sändningen från Havdhem och Sysne hittar du HÄR.