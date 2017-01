Spelåret 2016: Från Pokémon Go till The Last Guardian

”There's never been a better time to play video games”, sägs det i ett par poddar som avhandlar spel. Men hur är det där egentligen med det? Det började som ett skämt, det där med att det aldrig varit en bättre tid att spela TV-spel, säkert för att försöka hålla lite positiva tongångar i en bransch som för varje år växer så det knakar och där förändringarna inte alltid bemöts med jubel. Men de livliga och viktiga diskussionerna som påbörjades för drygt två år sedan på allvar om mångfald börjar bära frukt nu – fler gör spel, fler spelar spel och framförallt finns det fler spel än förut där fler finns representerade.

Nya utmaningar för spelbranschen

Men den snabba utvecklingen har ställt nya krav på spelvärldens många journalister och bloggare. Flera journalister som under året riktat ljuset på missförhållanden i spelbranschen har gjort det via nystartade plattformar fria från reklamsamarbeten med spelutvecklare och med en syn på spel som kultur. Innan spelåret nådde sitt slut satte sig också fackorganisationen för röstskådespelarna i förhandlingar med de större aktörerna i branschen för att diskutera ersättning, insyn och säkerhet – diskussioner som resulterade i strejk. Som följd såg vi artiklar om ekonomisk ersättning och arbetsmiljöproblem för spelskapare i stort.

Under året har också debatten om speljournalisters roll blossat upp. Det tackvare så kallade ”influencers”, alltså bloggare och online-personligheter. De har blivit allt viktigare för spelutvecklare. Istället för att skicka recensionsexemplar till journalister som kritiskt bedömer dem har flera utvecklare istället valt att låta ”influencers” spela spelen, och rekommendera de till sina tio-, ja i många fall, hundratusentals följare. En oroväckande utveckling i en tid överlag där misstron mot journalister växer.

Tio år långa utvecklingscykler

Men bortom förändringarna och bortom all opinion och politik kring spel, spelskapare och spelälskare gömmer sig de många titlar som under året underhållit oss. En lista som i år är overkligt stark. Det finns så många historier från spelåret som gått som förtjänar att berättas. Jag tänker till exempel på spel som The Last Guardian, Final Fantasy XV och norska Owlboy. De här tre spelen har en sak gemensamt - de varit under utveckling i ett decennium. Evighetsprojekt med problemtyngda utvecklingscykler, men som alla fick släppas och som, till mångas förvåning, visade sig bli riktigt, riktigt bra.

Nya sätt att berätta

Under 2016 lanserades spel som istället för att följa trenden med enorma öppna världar och full frihet begränsade spelaren för att berätta något. I Firewatch fick vi följa Henrys tårgripande flykt från den svårt sjuka fru, That Dragon, Cancer gav oss en inblick i en familj med ett cancersjukt barn och i Virginia stod poliskorruption och en komplicerad vänskap i centrum. Tre kortare verk som alla visade att historier kan berättas på ett unikt sätt genom spel.

Årets bästa spel

2016 blev också året då ett utav mina favoritspel lanserades. Bakom det står en ensam person som inte bara ritade allt och kodade spelet, utan skrev all handling och all musik. Stardew Valley, som spelet heter, fångar magin med spel. Det är svårt förklara vad det är som väcker så många känslor hos mig, men jag tror att enkelheten och värmen som fullkomligt glöder om spelet har en stor inverkan. Det är något med att bara försvinna in i livet som virtuell bonde.

Och det där med att det aldrig varit en bättre tid att spela TV-spel. Det ligger verkligen någonting i det.

Årets 10 bästa spel enligt Kalle Kovács