Svenska Amazon Prime håller inte i dagens stenhårda konkurrens

"The Grand Tour", bilprogrammet som programledaren Jeremy Clarkson startade när han inte längre kunde komma överens med BBC, är väl ett av de stora försäljningsargumenten när nu Amazon Prime lanserar sin videosajt i bland annat Sverige.

Senaste åren har sajten seglat upp som en av de mest kreativa tv-producenterna

I andra länder, som i Storbritannien och USA är Prime en medlemsavgift som bland annat ger en gratis frakt på beställningar, och tillgång till viss musik och e-böcker. Men i Sverige är det bara videotjänsten man får tillgång till, i alla fall i det här skedet.

Jag har sett fram emot att få tillgång till Amazons videobibliotek. De senaste åren har ju sajten seglat upp som en av de mest kreativa tv-producenterna, som bland annat låtit sajtens kunder bestämma vilken av ett gäng tv-seriepiloter som Amazon först skulle beställa en hel serie av, samt ett nära samarbete med Woody Allen.

Hyllade serier från Amazon är till exempel "Transparent", dramaserien "Mozart in the jungle" och science fiction-historien "The man in the high castle".

Av den där serien som Woody Allen gjorde för Amazon hittar jag inget alls.

Men på den streamingsajt som man som svensk nu för första gången får tillgång till, så saknas den senaste säsongen av de här serierna. De senaste avsnitten av flera av Amazons serier återfinns istället på bland annat Viaplay i Sverige. Och av den där, i och för sig ganska sågade, serien som Woody Allen gjorde för Amazon, hittar jag inget alls.

På sikt kan det här säkert bli något men just nu verkar det som om rättighetsskäl gör att Amazon bara kan erbjuda gammal skåpmat. Dessutom helt utan svenska undertexter. Och det konceptet håller inte i dagens stenhårda konkurrens.