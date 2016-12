Danskt mys är en exportsuccé

Engelska förlag har formligen vräkt ut böcker om hur man blir lyckligt på danskt vis. Går man in på en nätbokhandel och söker på hygge, så får man väldigt många träffar.

Där finns till exempel "The book of Hygge", "How to hygge" och en som kort och gott heter "Hygge". Nina Asarnoj har läst.

På danska turistmyndighetens hemsida står det att hygge betyder ungefär mys. Går det att utveckla lite utifrån det du nu läst in dig på?

– Jag har kommit hit i en hygge-skepnad, då ingår det förstås att ha med sig en kopp kaffe och att ha på sig en isländsk, handstickad grön tröja. Och så har jag har kokat ner hygge till en checklista på sex punkter:

1. Kaffe, te och varm choklad.

2. Man behöver en filt när man kryper upp i soffan.

3. Brasa. Här kommer klassperspektivet in för hur många har en kakelugn eller öppen spis? Vi som inte har det får tipset att tända ljus.

4. Danska 50-talsmöbler, som inte är jättebilliga direkt.

5. Naturen, den finns ju där för oss alla.

6. Mat. Det är ett väldigt stort fokus på mat och den ska man helst äta tillsammans med vänner eller familj.

– Nu vet ni, så nu behöver vi inte ge ut några fler hygge-böcker, säger Nina Asarnoj.

Böckerna är skriva direkt för den brittiska marknaden. Hur framställs danskarna för de brittiska läsarna?

– Om jag vore giraff till exempel, då skulle det vara som att se ett naturprogram och inte alls känna igen sig. Jag kan tänka mig att danskarna själva är lite förbryllade över den här trenden.

– Förlagen har ju ganska snabbt konstaterat att det vore helt meningslöst att ge ut några hygge-böcker för danskar.

