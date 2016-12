Gitarristen från Status Quo har avlidit

"Vi är förkrossade över att behöva meddela att Status Quos gitarrist Rick Parfitt har avlidit vid lunchtid i dag", skriver bandet på sin Facebooksida.



Rick Parfitt var medlem i Status Quo i nästan 50 år, men hoppade av bandets höstturné efter en hjärtattack i somras. I oktober meddelade han att han inte skulle återvända.



"Den här tragiska nyheten kommer när Rick såg fram emot en solokarriär med ett skivsläpp och en självbiografi planerades under 2017", skriver bandet på Facebook.



På senare år hade Rick Parfitt flera andra hälsoproblem, bland annat strupcancer och tidigare hjärtproblem 2011. Vid hjärtattacken i somras hade han hjärtstillestånd under flera minuter.



I en intervju med Classic Rock sade rockgitarristen att han hade återhämtat sig helt från hjärtattacken och att hans hälsa inte var skälet till avhoppet från bandet. I stället sade han sig inte gilla bandets nuvarande akustiska stil.



Status Quo bildades i London 1962 och har sedan dess sålt cirka 118 miljoner album och haft över 60 låtar på brittiska singellistan, däribland hits som "Caroline" och "Rockin' all over the world".



Rick Parfitt lämnar efter sig hustrun Lyndsay, parets två barn och två vuxna barn. Familjen vädjar via bandet om att lämnas i fred.