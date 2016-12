Carrie Fisher är död

Carrie Fisher

Född 1956 i Los Angeles.



Filmdebuterade i "Shampoo" 1975 och gjorde ytterligare ett 30-tal filmroller under karriären.



Romandebuterade med "Postcards från the edge" 1987.



Har skrivit två självbiografier: "Wishful Drinking" (2008) och "The Princess Diarist" (2016).



Var gift med artisten Paul Simon 1983-1984.



Carrie Fisher var öppen med sitt missbruk och berättade bland annat att hon tog kokain under inspelningen av "Rymdimperiet slår tillbaka".



Tog en självmedicinerad överdos och hamnade på sjukhus 1985. Händelsen och omständigheterna kring den ligger till grund för "Postcards From the Edge".



Carrie Fisher var en av de mest anlitade "manusdoktorerna" i Hollywood, det vill säga en person som anlitas för att förbättra redan skrivna manus.