Kinesisk sci-fi blir storfilm

När Liu Cixin fick Hugo-priset för sin roman "The Three-Body Problem" 2015 – det mest prestigefyllda priset inom science fiction-genren – så blev han den första översatta pristagaren någonsin.

Han har varit på Obamas läslista och Mark Zuckerberg tog med den i sin bokklubbslista. The Three-Body Problem är första delen i trilogin "Remembrance of Earth's Past", vars sista del kom på engelska i september: Death's End. Och den första delen blir i år alltså första delen kinesisk storfilm.

På kinesiska internet finns flera satiriska referat av den invecklade intrigen i "The Three-Body Problem". En av dem berättar hur allt börjar så här: "Människans kontaktsökande mot yttre rymden blir besvarat, och svaret är: 'svara inte på det här meddelandet, då upptäcker dom er och kommer med sina invasionsarméer. Svara inte, svara inte, SVARA INTE.' Men det gör hon. Kamrat Ye kan bara inte låta bli att svara när någon skickar meddelanden. "

Ett mörkt rymdepos som tar sin start i den kinesiska kulturrevolutionen

Three Body-trilogin är ett mörkt rymdepos som tar sin start i den kinesiska kulturrevolutionen och fortsätter in i framtiden. Och allvaret har gjort att den är så tacksam att göra satir av. Men det är långt ifrån bara satir som Liu Cixin inspirerat. Succén med trilogin har skapat en våg av ny kinesisk science fiction.

När Liu Cixin växte upp hade han inte tillgång till kinesiska science fiction-romaner. Men han lyckades få tag på ett exemplar av Jules Verns "Till jordens medelpunkt", läste den i hemlighet eftersom västerländska böcker var bannlysta, och där och då föddes hans stora intresse för science fiction.

Böckernas budskap är snarare att det behövs en totalitär makt för att människan ska klara sig



Till skillnad från flera av hans kinesiska science fiction författarkollegor är hans berättelse inte politiskt känslig i Kina. Trilogin präglas av uppgivenhet inför människans kapacitet att ta hand om sin planet. Böckernas budskap är snarare att det behövs en totalitär makt för att människan ska klara sig.

Inspelningen av filmen "Three Body" avslutades i vintras. På klipp från filminspelningen faller stora timmerstockar av urskogen i nordvästra Kina. Det är där boken inleds. Huvudpersonen fysikern Ye Wenjie ser förtvivlat på människornas rovdrift på naturen hon svarar på utomjordingarnas meddelande: "Kom hit, vi kan inte ta hand om oss själva längre."

De första kinesiska storbudgetfilmerna inom genren

"Remembrance of Earth's Past"-trilogin blir de första kinesiska storbudgetfilmerna inom genren. Liu Cixin, som engagerat sig i inspelningen, har försökt tona ner ganska stora förväntningar på produktionen, och han duckar jämförelser med amerikanska rymdfilmer som varit populära i Kina, som "The Martian", "Interstellar", och jämförelser med "Star Wars". Nyligen sa Liu Cixin i en intervju i The Guardian att det snarare bara rör sig om "en positiv start för kinesisk science fiction-film".