Spice Girls gör ny musik

Trion har skrivit låtar ihop som de tänker spela in inom en snar framtid.



– Så snart Emma och Geri får ihop sina kalendrar kommer de över till Los Angeles så vi kan börja jobba, säger Brown till Closer Magazine.



I fjol läckte trions låt "Song for her" på nätet och kommer därför inte att finnas med på en eventuell kommande skiva.



Det var i höstas som trion meddelade att de återförenas för att uppmärksamma släppet av Spice Girls debutalbum 1996. De övriga två medlemmarna, Victoria Beckham och Melanie Chisholm, tackade nej till att medverka.

Senast hela gruppen stod på scen tillsammans var under avslutningsceremonin för OS i London 2012.