Meryl Streep till attack mot Donald Trump på Golden Globe-galan

"La la land" var i fokus redan från start: galan inleddes med en komisk tolkning av öppningsscenen i den romantiska musikalkomedin, som sedan dominerade prisutdelningen.

Filmen tog hem alla kategorier som den nominerats i, och med sina sju statyetter tog den över rekordet i antal priser på en och samma Golden Globe-gala från rekordhållarna "Gökboet" och "Midnight express".

Ryan Gosling vann i kategorin bästa manliga huvudroll, musikal/komedi, och sade när han tog emot statyetten att han skulle "dela priset i tre delar" och ge motspelerskan Emma Stone och regissören Damien Chazelle var sin del.

Vink om Oscarsgalan

Det var dock inte nödvändigt eftersom både Stone och Chazelle senare själva fick gå upp på scenen och ta emot statyetter. Chazelle fick pris för både bästa filmmanus och bästa regi. Medan Stone likt Gosling, hennes kärleksintresse i filmen, vann kategorin bästa kvinnliga huvudroll musikal/komedi.

Priserna på galan brukar ses som en vink om hur det kommer gå på Oscarsgalan samma år, och om den fingervisningen stämmer ser det mycket bra ut för "La la land", som har Sverigepremiär den 27 januari.

Filmen satte även stopp för Sveriges vinstchanser när den vann i kategorin bästa originallåt med låten "City of stars". Max Martin och Johan "Shellback" Schusters var nominerade i kategorin för "Trolls"-låten "Can't stop the feeling".

Trump i skottlinjen

Jimmy Fallon fick hård kritik när han rufsade om Donald Trumps signifikativa frisyr i "The tonight show" i september 2016. Många menade att han genom sin okritiska och vänskapliga attityd bland annat normaliserade Trumps nationalism och åsikter om migration.

Trump vann presidentvalet, och inför galan var frågan om Fallon skulle göra bot i sin roll som värd för Golden Globe-galan i Los Angeles.

Det gjorde han och inledde med att gå till angrepp mot det amerikanska valet och den tillträdande presidenten. "Det här är Golden Globe-galan, en av få platser i USA där man fortfarande erkänner vem som fick flest röster", sade han bland annat.

Men Trump attackerades även från flera håll. När skådespelerskan Meryl Streep tog emot hederspriset för sin livsgärning inom filmen ägnade hon nästan hela sitt tacktal åt svidande kritik mot Trump och att beskriva sin hjärtesorg inför hans uppförande och politik.

Känga riktad mot Trump

Publiken satt knäpptyst medan hon bland annat sade att "respektlöshet föder respektlöshet", tryckte på vikten av mångfald och uppmanade alla att stå starka inför attacker mot den fria pressen.

Men när hon summerade Hollywood med en outtalad känga riktad mot Trump bröt hurraropen ut på Beverly Hilton Hotel:

– Hollywood är fullt av "outsiders" och utlänningar. Om vi kastar ut dem har vi ingenting att se på förutom amerikansk fotboll och MMA. Och det är inte konst, sade hon.

Och Streeps röst brast när hon avslutade med en vink till avlidna skådespelerskan Carrie Fisher:

-Som min vän, den kära prinsessan Leia en gång sade till mig: "Ta ditt brustna hjärta och gör det till konst".

Till tidningen New York Times säger Donald Trump att han inte sett Meryl Streeps tal på Golden Globe-galan, men att han "inte är förvånad" över att han attackerats av "liberalt filmfolk". Meryl Streep avfärdar han som en "Hillary-älskare".

På Twitter skriver Donald Trump bland annat:

"Meryl Streep är en av de mest överskattade skådespelerskorna i Hollywood. Känner inte mig, men attackerade mig på Golden Globes. Hon är en...."

Här är vinnarna på Golden Globe-galan 2017

Bästa film, drama: "Moonlight"

Bästa film, komedi/musikal: "La la land"

Bästa dramaserie: "The crown"

Bästa manliga huvudroll, drama: Casey Affleck, "Manchester by the sea"

Bästa kvinnliga huvudroll, drama: Isabelle Huppert, "Elle"

Bästa manliga huvudroll, musikal/komedi: Ryan Gosling, "La la land"

Bästa kvinnliga huvudroll, musikal/komedi: Emma Stone, "La la land"

Bästa icke engelskspråkiga film: "Elle" (Frankrike)

Bästa regissör: David Chazelle: "La la land"

Bästa manus: David Chazelle: "La la land"

Bästa animerade film: "Zootopia"