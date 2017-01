Trump mest omskriven – Clinton blev en blek mediefigur

Så här är undersökningen gjord

Undersökningen är en kvantitativ innehållsanalys av hur utvalda tidningar i Sverige, Italien och England har bevakat de bägge presidentkandidaterna under respektive kandidats konvent, debatt samt under de två sista kampanjveckorna.

Tidningarna

Sverige: Aftonbladet, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Sundsvalls Tidning

Italien: Corriere della Sera, la Repubblica, il Giornale, la Nazione

England: The Guardian, The Sun, The Times, Manchester Evening news

Urvalet ska vara jämförbart enligt undersökningen: två ledande morgontidningar – en liberal och en konservativ – den mest populära kvällstidningen (tabloiden) samt en regional tidning.

Totalt 933 artiklar har analyserats, varav 289 i svensk, 309 i italiensk och 335 i brittisk press.

Källa: The Exceptional election: press coverage of Clinton and Trump in Italy, Sweden and UK, av Lars Nord, Paolo Mancini och Matteo Gerli.