"Det talade ordet gjorde Bauman unik"

En av vår tids mest inflytelserika samhällsteoretiker och samtidsanalytiker, sociologen Zygmunt Bauman är död.

Vi möttes första gången i Warszawa 1966 och senast i Stockholm 2016. Den gången för 50 år sedan var det hans kätterska artikel om "Alienation under socialism" som fick mig att uppsöka honom.

Och nu i våras var det han som kom till Stockholm för att vara huvudtalare vid ett internationellt seminarium om "Cosmopolitism, modernism and judaism", arrangerat av Föreningen för judisk kultur i Sverige.

För mig personligen blev det femtio korta år av vänskap och kreativt tankeutbyte. För Bauman innebar de femtio år som dessa möten inramar ett oerhört rikt utvecklat, kreativt och inflytelserikt sociologiskt författarskap.

Det blev till 57 böcker och hundratals essäer och artiklar. Det var för det mesta stora temata - Moderniteten, Förintelsen, Globaliseringen, Individualismen, Konsumismen, Kärleken, Moralen - som lockade hans intellektuella nyfikenhet och sattes i nya, överraskande, ofta vardagsnära perspektiv av hans sociologiska reflexionsförmåga."

Ofta lyckades han fånga ett komplicerat sammanhang i en insiktsgivande och belysande metafor. Hans texter var alltid mycket välskrivna, infallsrika, präglade av att kunna framställa stora och komplexa samhälleliga sakförhållanden på ett elegant men aldrig förenklande sätt.

Ändå var Baumans allra främsta styrka inte det skrivna ordet, utan det talade. Som föreläsare var Bauman unik. Han talade ofta utan skrivet manuskript eller med långa fria utflykter från det, också om svåra ämnen, med en elegans och pregnans i framställningen som gjorde hans föreläsningar oavbrutet fängslande. Den som vill övertyga sig om det kan återse hans föreläsning i Stockholm den 15 maj 2016 i SVT Samtiden (UR Play).

Bauman föddes i en sekulär judisk familj i Polen. Krigsåren tillbringade han som frivillig i en polsk avdelning av den sovjetiska armén. I sin ungdom var Bauman kommunist, men kom under 1950-talet inspirerad av den italienske neo-marxisten Antonio Gramsci och den tysk-judiske sociologen Georg Simmel, verksam i Berlin runt förra sekelskiftet, att glida allt längre ifrån den positionen.

1968 blev han i likhet med många andra före detta kommunister av judisk börd utsatt för polska statens antisemitiska kampanj. Han fråntogs sin tjänst och sitt polska medborgarskap och tvingades flytta till Israel, innan han efter en kort tids verksamhet vid universitet i Tel Aviv antog ett erbjudande vid universitetet i Leeds, England, där han levde och verkade till sin död.

Det judiska som fenomen och problem upptog särskilt under senare delen av hans liv hans intresse. Hans stora internationella genombrott kom med boken "Modernity and the Holocaust" 1989 (på svenska 1991 under rubriken "Auschwitz och det moderna samhället"). Där lanserar han tanken om främlingen och det främmande som något närvarande men ändå obekant och som något det moderna samhället i dess behov att få kontroll över utvecklingen söker att eliminera/utrota.

I en efterföljande bok, "Modernity and Ambivalence" från 1992, sätter han den tanken i ett samhällsdynamiskt perspektiv: den konstanta föränderlighet som den moderna samhällsutvecklingen innebär medför att ständigt nya ambivalenser, förhållanden som är avvikande och främmande för det redan etablerade, oavbrutet kommer att uppstå.

Han ser det som en ny fas av moderniteten, i början kallad post-modernitet, ett begrepp som Bauman sedan överger och avvisar till förmån för dels begreppet "radikaliserad modernitet", och sedan "liquid", "flytande" modernitet. Det begreppet har blivit det bärande i hans senare författarskap.

Med det som utgångspunkt och analytiskt ankarbegrepp har han de senaste åren i en kreativ störtflod, unik för samhällsvetare i hög ålder, utgivit en rad böcker om hur bland annat individen, samvaron, identitet, fruktan, ondska, kärlek, ondska och moral formas av villkoren i vår tids sig ständigt förändrande, flytande modernitet.

Vid seminariet om "Cosmopolitism, modernism and judaism" här i Stockholm för lite drygt ett halvt år sedan lanserade han med detta som utgångspunkt begreppet "Retropia" - den utopiska längtan efter svunna förhållanden som är ett slags globaliseringens och moderniseringen svarta skugga, och som är drivkraften i den senaste tidens snabbt framväxande populism och ny-nationalism. "Retropia" blir också titeln på den bok av Bauman som kommer att utges postumt av Polity Press, Cambridge, senare i år.