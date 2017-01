Religion i fokus på Göteborgs filmfestival

Den nordiska tävlingen på Göteborgs filmfestival är av tradition festivalens tyngsta kategori, och sedan några år ett av världens till prispengarna sett största filmtävling.

I år tävlar de svenska filmerna mot bland annat filmen om gayikonen och konstnären "Tom of Finland", som också inviger festivalen den 27 januari. Men också mot den danska filmen "The Man", ett humoristiskt drama om en kulturman i konstnärskretsar, och norska "Handle with care", ett drama om adoption.

Att årets tema är samisk film är klart sedan tidigare, liksom att de belgiska filmregissörerna Luc och Jean-Pierre Dardenne får festivalens hederspris. Men även den danska regissören Lone Scherfig, som slog igenom med "Italienska för nybörjare" och sedan gjort internationell film som "An Education", prisas med ett specifikt nordiskt hederspris för sin filmkarriär.

Festivalen firar 40 år

Årets festival firar 40 års-jubileum, vilket märks bland annat genom att festivalen släpper en jubileumsbok om festivalens historia och visar invigningsfilmen på 40 platser samtidigt runt om i Västra Götalandsregionen.

Problemet att det egentligen bara är den 39 festivalen i ordningen eftersom den trettonde festivalen på grund av vidskeplighet aldrig hölls. Det löser man genom att redan den 13 januari arrangera en minifestival som kallas "Den 13 filmfestivalen".

Som tidigare år satsar festivalen även på nytt nordiskt tv-drama. Bland annat visas de första delarna av NRK:s nya serie "Nobel" som beskrivs som en norsk "Homeland" mot bakgrund av ett krigshärjat Afghanistan.

Fokus på religion

Och bland de storfilmer som visas finns filmen om Jacqueline Kennedy med Natalie Portman i huvudrollen, samt omtalade "The Founder", om hamburgerkedjan McDonalds och dramat "Moonlight", som blev bästa drama på årets Golden globe-gala.

Ytterligare ett fokus är religion, som bubblat upp som ett populärt tema senast på filmfestivalen i Venedig i höstas. Här finns filmer som "The Blind Christ", som visades just i Venedig.

Göteborgs filmfestival pågår 27 januari – 6 februari.

