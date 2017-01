ETC och Leopard förlag går ihop

"Idag är ETC så stor som rörelse att vi kan börja bygga en motoffentlighet. ETC ska finansiera, producera och sprida till stora grupper. Men inte styra vad som ska ges ut. Därför är det mycket bättre att Leopard tar hand om våra författare medan vi hjälper innehållet att nå ut. Det går inte att backa när ytlig kommersialism förstör samtal och kritisk diskussion. Böcker behövs och måste spridas”, uppger Johan Ehrenberg som är VD på ETC.

Moa Elf Karlén är VD och förlagschef på Leopard förlag. Enligt henne har planerna diskuterats under förra årets gång.

”Det stod tidigt klart att vi ville satsa. Vi ser en bransch under snabb omvandling. Förändringen idag är allomfattande och gäller allt från produktion till tryck, distribution och återförsäljare. Tillsammans blir vi en heltäckande radikal sfär, fysiskt och digitalt”, säger Moa Elf Karlén.