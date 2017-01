Lyxigare och gladare The XX

De tre barndomsvännerna i The XX har inför arbetet med sitt tredje album tillbringat en del tid på var sitt håll. Jamie Smith har gett ut ett eget album under namnet Jamie XX, Oliver Sim har spelat in reklamfilm i London och Romy Madley-Croft har skrivit poplåtar åt andra artister i Los Angeles.

När de nu återförenas märks det att de har saknat varandra. Texterna är ärligare och handlar mer om nuet, där de tidigare reflekterade bakåt mot det förflutna.

Musikaliskt är det mer dynamiskt, med fler samplingar från Jamie Smith, utan att han för den sakens skull tar över.

Sammanfattningsvis märks det att de är mindre blyga och mer varma i kläderna och det gör att den tredje skivan blir mycket mer inbjudande än deras tidigare.

Hör hela recensionen i ljudklippet ovan.