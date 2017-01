NRK geoblockerar "Skam" för utländska tittare

Musikbranschen i Norge tycker att avtalen som NRK har slutit för användning av musik i egna produktioner inte tar höjd för den internationella succé som "Skam" har blivit.

Från om med fredagen den 13 januari börjar därför NRK att "geoblockera" "Skam":s webbsidor efter krav från skivbolag och norska IFPI. Det skriver NRK idag.

"NRK har rätt att visa innehållet för norrmän i Norge och i utlandet men musikbranschen reagerar nu på att för många andra tittar utan att NRK har betalat för internationella visningsrättigheter", säger NRK:s advokat Kari Anne Lang-Ree till NRK.

Men NRK hoppas snart kunna lösa problemet.

"Vi är i dialog med IFPI för att finna en lösning", säger Lang-Ree.

NRK avslutar med en hälsning till utländska "Skam"-fans:

We want to thank our international fans and followers who have embraced «SKAM». We are blown away by your dedication – it is something we never expected. That is why it hurts to tell you guys that due to a necessary clarification with the music right holders, «SKAM» will until further notice not be available outside Norway. We are working hard to figure out how to solve this issue so that the fans can continue to enjoy «SKAM» from where they are. Thank you for your patience and dedication. Alt er love. <3