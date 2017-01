Sevärd TV-thriller

Hanna Svensson är polisen som har degraderats från mordutredningar till att som de säger "Jaga bankomatkvitton på Ekobrott". Nu vill hon tillbaka och försöker med all sin makt få sin chef att förstå att poliskollegan Sven Birgersson, som inte har kommit till jobbet, nog har råkat ut för något.

Innan vi dör är en snutthriller i Snabba Cashmiljö. Det lär knappast finnas nåt Alljugoslaviskt förbund som arbetar mot fördomar vad gäller män från Balkan. Men här är de igen. Stenhårda, märkta av krig och gränslöst upphetsade av just de "snabba cashen". Lite tröttsamt börjar det bli, kunde de inte som omväxling komma från ... Holland? Eller kanske Norge.

Nåväl jag glömmer snabbt stereotyperna för de hör ju genren till, både vad gäller skurkars stenansikten och duopoliserna som inte gillar varandra men ändå måste jobba ihop. Vi har sett det förut men det är habilt berättat. Själva grundstoryn är t.o.m. riktigt bra med en mamma-son relation i fokus och med tillräckligt många hundar begravna för att få djurkyrkogården att sätta upp fullbelagtskylten, och det är inte sagt som kritik, det finns fler bottnar än vad jag är van vid i svenska polisserier, och det är bra.

Men det är som vanligt lite si och så med dialogen och det finns några besvärande ologiska händelser: Om det där nu kan vara mobilen från den försvunne kollegan är det rimligt att man så där tio timmar senare säger: Undrar vad den har för pinkod? Och att den som har den i fickan är kollegan som just tagits bort från fallet?

Nog med invändningar - Innan vi dör är spännande och häpnadsväckande välspelad. Marie Richardsson bär serien som det heter och det gör hon med en nervig närvaro som engagerar, Magnus Krepper är härligt sleazy som snutkollega och Adam Pålsson gripande som sonen som vill ställa gamla oförätter rätt igen. Alexej Manvelov effektiv som ruggig skurk. Och på det en biljakt som är riktigt engagerande! Bra där. Som TV-underhållning välgjort och spännande om det sedan håller för tio timmar återstår att se men än så länge så kommer jag att fortsätta att titta.

Gunnar Bolin