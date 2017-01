"Nasty Women" – utställning till stöd för aborträtten i USA

Roxanne Jackson och Jessamyn Fiore bestämde sig för att göra något konkret. I helgen satte de upp en utställning i New York under namnet "Nasty Women" och lät alla intäkter gå till just Planned Parenthood.

I mitten av det stora rummet står tre meter höga bokstäver i trä som formar orden Nasty Women, något som Donald Trump kallade Hillary Clinton för i en av höstens tv-debatter, och det är på bokstäverna som utställningens närmare 700 konstverk sitter upphängda. Det är allt från fotografier till videokonst av enbart kvinnliga konstnärer.

– Det här handlar inte om att välja den bästa konsten och hänga upp den därefter, det handlar om att samla så många röster som möjligt til en visuell protest, säger en av utställningens arrangörer Jessamyn Fiore.

Idén till en utställningen väcktes några dagar efter valet av Jessamyn Fiores vän konstnären Roxanne Jackson som skrev ett inlägg på Facebook som snabbt fick spridning. Men redan från början stod det klart att det här inte skulle inte bli någon vanlig grupputställning.

– Det handlade om att bygga nätverk och visa solidaritet, men vi vill också göra något konkret, säger Jessamyn Fiore.

För att åstadkomma det bestämde de sig för att alla intäkter skulle gå till organisationen Planned Parenthood som bland annat erbjuder cellprovtagning, men också utför aborter och som riskerar att bli av med sin statliga finansiering.

– Vi vet att Planned Parenthood kommer att behöva mycket stöd framöver och det är viktigt att de får det, de erbjuder livsviktig vård för väldigt många kvinnor, säger Jessamyn Fiore.

På grund av abortverksamheten vill Republikanerna i kongressen dra in det statliga stöd som utgör närmare halva organisationens omsättning. Representanthusets republikanske talman Paul Ryan sade så sent som i förra veckan att han vill att pengarna i stället ska gå till statligt finansierade hälsokliniker som han menar inte är "lika kontroversiella".

Liz Nielsen är en av utställningens konstnärer och tycker att det är självklart att stödja Planned Parenthood, men för henne handlar utställningen lika mycket om något annat.

– Det är dit intäkterna går och det är jättebra, men att kvinnor samlas och bildar en enad front, utgör ett helt annat lager av den här utställningen.