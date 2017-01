Vårens filmer presenteras

– Vårt mål är att svensk film ska hålla så hög kvalitet att många vill se den, säger Svenska Filminstitutets vd Anna Serner.

Bland de filmer som presenteras under dagen finns "Exfrun" av Katja Wik, en film om kvinnor i tre olika stadier av sina relationer, Emilie Lindbloms tweenskräckis "Rum 213", Johan Löfstedts hybridfilm "Småstad" med regissörens egen släkt i rollerna och "Citizen Schein" av Maud Nycander, Jannike Åhlund och Kersti Grunditz Brennan, en dokumentärfilm om fenomenet Harry Schein.

– En film om hur makt fungerar, säger Grundiz Brennan om "Citizen Schein".

I vår är det också premiär för Amanda Kernells film "Sameblod", som i september prisades dubbelt upp vid filmfestivalen i Venedig. Kernell är även en av vårens fem Moving Sweden-regissörer. Dit hör också Fijona Jonuzi och hennes film "Den störste", där Louise Löwenberg och Eva Johansson gestaltar Thommy Berggren och Micke Persbrandt.

Andra nyheter från filmvärlden är att Biografägarna inte längre bistår SFI med biostatistik och att 250 filmer hittills har blivit digitalt restaurerade.

Vårens svenska filmpremiärer

"Småstad" av Johan Löfstedt

"Exfrun" av Katja Wik

"Rum 213" av Emilie Lindblom

"Prison Sisters" av Nima Sarvestani

"Sameblod" av Amanda Kernell

"Filmen om Badrock" av Pernilla Skifs och Mats Jankell

"Citizen Schein" av Maud Nycander, Jannike Åhlund och Kersti Grunditz Brennan

"Dröm vidare" av Rojda Sekersöz

"Brev till en seriemördare" av Manal Masri

"I Called Him Morgan" av Kasper Collin

"Den enda vägen" av Manuel Concha

"Den skalliga primadonnan" av Fredrik Egerstrand och Tintin Anderzon

"Stockholm My Love" av Mark Cousins

"I Will Always Love You Kingen" av Amanda Kernell (Moving Sweden)

"Den störste" av Fijona Jonuzi (Moving Sweden)

"Möte om eftermiddagen" av Åsa Kalmér (Moving Sweden)

"2060" av Henrik Hellström (Moving Sweden)

"Hold Me Down" av Niclas Gillis (Moving Sweden)