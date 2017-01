London går vidare med nytt konserthus

Projektet lades på is då den nya regeringen under Theresa May i november sade att Storbritannien inte hade råd, men nu går istället London stad in med upp till cirka 27 miljoner kr för att projektet ska kunna drivas vidare.

Visionen är att skapa ett nytt internationellt musikcentrum och ett hem för Londons symfoniorkester under världsdirigenten Sir Simon Rattles ledning i Barbican center, skriver The Guardian.

Tanken är att bygga ett nytt musikcentrum i lokalerna efter Museum of London som planerar att flytta till ett område som heter Smithfield.

Kostnaden beräknas idag till motsvarande drygt tre miljarder kr, men kritikerna varnar för att notan kan bli mycket större. Då hänvisar de till Europas hittills dyraste konserthusprojekt – Elbphilharmonie i Hamburg som invigdes i förra veckan och som blev tio gånger så dyrt som beräknat. Kostnaden blev drygt 7 miljarder kr.