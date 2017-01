Kärleksroman om IS blir tv-serie

Lyssna på en längre version av reportaget nedan.

Den libanesiska journalisten och författaren Asma Wahbe tar fram sina böcker hemma i sin lägenhet i södra Beirut. Framsidan av hennes senaste roman pryds av en man som håller i en svart flagga. Mitt på flaggan slingrar sig en naken dansös runt en stång.



– IS-dansaren är en kärleksroman om syrisk flicka och en IS-krigare, säger Asma Wahbe.



För två år sedan åkte hon till gränsen mellan Libanon och Syrien för att rapportera om flyktingsituationen. När hon gick runt där bland flyktingarna fastnade hennes blick på en kvinna vid vägkanten.



– Vi satte oss bredvid varandra på trottoaren, berättar Asma Wahbe. Efter tio minuter frågade jag henne, älskar du någon, är du gift? Hon sa jag älskar någon. Och så började hon berätta sin historia om hur den hon älskar är med i IS.



Mötet blev början till en roman. Historien handlar om kvinnan som Asma Wahbe valt att kalla Batol. Hon träffade sin fästman, ingenjören Omar när de båda bodde i staden Menbij i norra Syrien.

De var förlovade och skulle gifta sig. Men en dag försvann han. Snart spreds nyheten om att han hade gått med i IS.



Som Asma Wahbe beskriver det var han hämndlysten, hjärntvättad av IS-rekryterare, fången i en belägrad stad och såg ingen annan utväg.



– Föreställ dig att du inte hittar något att äta, säger hon. Bomberna faller ovanför ditt huvud och du kan inte komma ut.



Så levde Omar. IS, de gav onom ett jobb, en lön och ett hus och så sa de: Vilken flicka du än vill ha så ger vi dig henne. Men flickan han ville ha, Batol, ville inte följa med honom till Raqqa. Omar bad henne flera gånger att gifta sig med honom. Hon vägrade. Men trots att hon var emot allt han gjorde kunde hon inte sluta att älska honom.



– Trots allt han gjort älskar hon honom. Hon säger att han har dödat, slaktat och våldtagit och att hon älskar honom. Hon kan inte plocka bort honom ur sitt hjärta, men heller inte vara med honom. Det är en omöjlig kärlekshistoria, säger Asma Wahbe.



Romanen utgår från en verklig kärlekshistoria om kvinnan hon träffade vid vägkanten. Men det är ingen dokumentär berättelse, betonar författaren. Hon har lagt till personer och information utifrån research och sin fantasi. För att kunna skapa trovärdiga karaktärer ägnade hon ett och ett halvt år åt att intervjua människor om IS.



– Det finns inget viktigare än kärlekshistorier och det här är inte bara en kärlekshistoria, det är en galen kärlekshistoria, någon som älskar någon i IS, det är inte logiskt.



Asma Wahbe säger att hon ville berätta något nytt, som utmanar invanda tankemönster och rör om i läsarnas huvuden. Många som läst boken har haft svårt att få ihop bilderna, säger hon.



– Efter att ha läst boken har många frågat mig, kan IS älska? Kan djävulen verkligen älska?



Ingenstans i boken finns någon dansare eller dans. Asma Wahbe säger att bokens titel är symbolisk i bemärkelsen att IS fått alla att dansa efter sin pipa. Men att det blev just en streapteasedansös som fick pryda framsidan, det var mest för att väcka intresse.



– Jag tänkte att hon väcker intresse, säger Asma Wahbe.



Hon tror att framsidan har stor del i romanens framgång. Boken har sålt bra och ska nu alltså bli tv-serie och om producenten Roula Telj får bestämma även en film.



– Jag gillade titeln och bilden, den är catchy, säger producenten Roula Telj lockades direkt av titeln.



Hon visar klipp från sin förra tv-serie om extremister i Syrien, Halawet roh, själens skönhet. I en scen brister en militant islamistledare ut i gråt efter att några av hans män dödats.



– Vi framställde inte IS som seriefigurer, säger Roula Telj. Människor måste kunna identifiera sig med dem. Det gör de inte om de framställs som pappfigurer.



Från att ha varit lobbyist i Washington och rådgivare åt libanesiska politiker gav hon sig in i nöjesindustrin. Det var under tiden i USA som hon insåg vilken roll dramaserier kan spela. Hon hoppas att serien baserad på Asma Wahbes bok "IS-dansaren" ska få också människor som sympatiserar med IS att tänka om.



– Genom den här verkliga historien vill jag att barn som tilltalas av IS ska se hur deras liv hade kunnat bli om de inte haft med dem att göra. Jag är säker på att den här ingenjören kunde ha gift sig med sin flickvän, det hade kunnat bli något annat.



"Det är han", viskar några unga killar och plockar upp sina mobiltelefoner. När Khaled al-Qish går längs med gatan i Beirut stannar många upp för att ta en bild. Andra sneglar i smyg på den syriske skådespelaren.



– Det händer ofta, säger han. Ibland flyr jag.



Khaled al-Qish är den som har fått huvudrollen i den kommande serien som IS-dansaren Omar. Han har medverkat i syriska och libanesiska tv-serier de senaste tretton åren och har läst många manus där IS är med, men fastnade för det här.



– Vi kan inte prata om IS som om de är människor från en annan planet. Det är folk som finns mitt ibland oss. Vad är det som har fått dem att bli IS det är det som är viktigt och det var det jag tyckte fanns i den här romanen.



Han tycker bäst om att spela hårda karaktärer, säger han. De snälla är för enkla. För att leva sig in i rollen som den kärlekskranke, men blodtörstige Omar letade han efter hans goda sidor säger han.



– Så att det blir det en människa av kött och blod och inte bara en kliché. Tittarna måste se scenen och tänka, ja det liknar någon jag känner, det finns sådana här i livet.



Tv-serien ska visas i libanesisk tv senare i år.