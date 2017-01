Trump planerar stora nedskärningar i kultursektorn

Vid ett möte mellan representanter från Trumps team och Vita huset inför Donald Trumps tillträde som USA:s president imorgon presenterades planer på hur statens utgifter drastiskt ska minskas på en rad områden. Det skriver The Hill.

Bland annat planerar man att privatisera The Corporation for Public Broadcasting, medan de statliga myndigheterna National Endowment for the Arts (NEA), ungefärlig motsvarighet till svenska kulturdepartementet, och National Endowment for the Humanities enligt planerna ska försvinna helt och hållet.

Hela budgeten väntas släppas mot slutet av Donald Trumps hundra första dagar som president, någon gång i mitten av april.